Європа може підняти руки нагору: президент Латвії зробив жорстке попередження про загрозу РФ

Європейські країни можуть зіткнутися із серйозними проблемами при відображенні масштабної атаки безпілотників та ракет. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що технологічна трансформація сучасної повітряної війни відбувається так швидко, що нинішні підходи НАТО можуть швидко втратити актуальність.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс. Фото: із відкритих джерел

В інтерв'ю The Guardian Рінкевичс зазначив, що розвиток технологій застосування дронів у війні Росії проти України відбувається "блискавично". За його оцінкою, вже до середини наступного року європейським державам може знадобитися перегляд існуючих підходів до протиповітряної та протиракетної оборони.

Особливе занепокоєння латвійського президента викликає ефективність нинішніх засобів боротьби з безпілотниками. За його словами, серйозні проблеми мають одночасно системи ППО, протидронового захисту та протиракетної оборони.

При цьому Рінкевичс підкреслив, що подібні труднощі зазнає не лише Європа. Україна, яка кілька років відбиває масовані російські повітряні атаки, також змушена постійно адаптуватися до появи нових типів озброєнь.

За словами президента Латвії, потенційна ракетна атака Росії на території НАТО стала б серйозним випробуванням для багатьох європейських держав. Особливо складним може стати сценарій масованого удару, коли одночасно використовуються різні типи ракет і безпілотників.

При цьому Рінкевичс не вважає за ймовірне традиційне масштабне військове вторгнення Росії до країн НАТО. Однак він попереджає про інші форми тиску, які вже проявляються у Європі.

Йдеться про диверсії, кібератаки, порушення повітряного простору та інциденти з безпілотниками. На думку латвійського президента, саме такі дії дозволяють Росії перевіряти готовність європейських країн і одночасно чинити тиск, не переходячи до відкритого військового конфлікту.

На цьому фоні війна в Україні стає своєрідним випробувальним полігоном для нових технологій повітряної війни. Швидкість появи нових дронів та способів їх застосування змушує європейські держави прискорювати розробку систем виявлення та перехоплення.

Головне питання тепер у тому, чи встигне оборонна промисловість Європи адаптуватися до нових загроз швидше, ніж потенційний противник зможе змінити характер повітряних атак.

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