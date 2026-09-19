Европейские лидеры готовят общество к "усиленной угрозе" со стороны Путина: детали

Европейские страны усиливают подготовку к возможному расширению российской гибридной кампании. Особую тревогу вызвало заявление премьер-министра Польши Дональда Туска: по данным разведки, Москва якобы рассматривает возможность гибридных ударов дронами и ракетами по государствам, поддерживающим Украину, включая страны восточного фланга НАТО. Речь может идти о ближайших месяцах.

Кремль. Фото: из открытых источников

Туск заявил польскому парламенту, что потенциальные удары могут преподноситься как "случайные" — с расчетом проверить готовность Альянса реагировать и применять механизмы коллективной обороны. По его словам, подобный сценарий направлен на ослабление единства НАТО.

На этом фоне европейские правительства усиливают защиту критической инфраструктуры. Германия готовит медицинскую систему к возможному кризису, страны Балтии актуализируют планы гражданской защиты, а военные НАТО и союзников проводят учения в регионе. Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с лидерами политических сил заявил об усилении российской гибридной угрозы и поручил подготовить дополнительные меры защиты объектов инфраструктуры.

При этом в самом НАТО подчеркивают: признаков неминуемого нападения сейчас не фиксируют. Представитель Альянса заявил, что организация не видит непосредственной угрозы, однако призвал сохранять бдительность.

Отдельное внимание привлекают недавние инциденты с беспилотниками и подозреваемыми диверсиями в Европе. Польша также столкнулась с активностью вблизи своей границы с Украиной. На фоне этого латвийские и другие европейские чиновники предупреждают, что именно дроны становятся одним из ключевых инструментов современной гибридной войны.

Таким образом, Европа одновременно готовится к возможным провокациям и пытается не допустить их перерастания в прямое столкновение России и НАТО.

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