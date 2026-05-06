Европа на пороге нового противостояния с Трампом: что произошло

Кравцев Сергей
Министр финансов Литвы Криступас Вайтиекунас призвал Европейский Союз продолжать диалог с США, готовя контрмеры после возобновления тарифных угроз президента США Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "LRT".
США и ЕС.
Он также отметил важность переговоров с Вашингтоном для недопущения повышения тарифов и спрогнозировал аналогичное давление со стороны США в течение нынешней администрации.
Как известно, в конце прошлой недели Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут повысить тарифы на легковые и грузовые автомобили из Европейского Союза до 25%, обвинив блок в невыполнении предыдущего соглашения.
Торговый представитель США Джеймисон Грир в свою очередь акцентировал, что, несмотря на соглашение, ЕС еще не скорректировал определенные тарифы или правила. Европейский Союз отвергает эти заявления и заявляет, что придерживается соглашения.
Теперь комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович должен встретиться с Гриром в Париже на полях министерской встречи стран "Большой семерки" для обсуждения спора.
Согласно соглашению, достигнутому в прошлом году, тарифы США на автомобили из ЕС были снижены до 15%, что ниже ставки в 25%, которая применялась к некоторым другим странам.
