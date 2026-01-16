Трамп снова угрожает другим странам тарифами: за что на этот раз

Американский президент Дональд Трамп снова пригрозил введением тарифов другим странам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

На этот раз речь идет о тех, кто не поддержит его решение по Гренландии. При этом Трамп назвал себя "королем тарифов", выступая в Белом доме.

О Гренландии президент США упомянул, комментируя вопрос о тарифах на лекарства.

"Я могу ввести пошлину для стран, если они не согласятся с Гренландией, потому что нам нужна Гренландия для национальной безопасности. Я могу это сделать", – сказал Трамп.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Европе сделали очередное предупреждение Соединенным Штатам Америки в контексте заявлений президента Дональда Трампа относительно Гренландии.

В частности, министр финансов Франции Ролан Лескюр предупредил министра финансов США Скотта Бессента о возможном разрыве торговых отношений. По словам французского министра, возможный захват Гренландии поставит под угрозу экономические отношения между Европой и Соединенными Штатами. В то же время он не сказал, будет ли Евросоюз отвечать экономическими санкциями, если США все же решат вторгнуться в Гренландию.

Издание "Комментарии" также приводило заявление премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен, которая сказала, что Гренландия не продается, а границы государств нельзя менять силой. По ее словам, это касается не только острова или Королевства Дании, но и является принципиальным вопросом международного права. Об этом она заявила в ходе общения с журналистами перед важными переговорами с правительством США и союзниками.

В то же время она подчеркнула, что Дания готова сотрудничать с США и другими союзниками по вопросам безопасности.