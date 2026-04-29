Європа на порозі війни: яке місце відведено для України

Лідери ЄС говорять про російську загрозу, але вагаються у ключовому рішенні - прийняти Київ або залишити його поза блоком

29 квітня 2026, 15:07
Кравцев Сергей

Європейські лідери все голосніше попереджають про ризик масштабної війни на континенті, проте їхні реальні кроки все частіше виглядають суперечливими – особливо коли йдеться про майбутнє України. Такого висновку приходить The Economist у своїй редакційній статті.

Європейський Союз. Фото: з відкритих джерел

Під час квітневого саміту ЄС на Кіпрі прем'єр Польщі Дональд Туск заявив: загроза з боку Росії може реалізуватися найближчим часом. За його словами, Європа має терміново посилювати оборону та серйозніше ставитися до власної безпеки в рамках НАТО та Євросоюзу.

Однак, як зазначає видання, рішучості на практиці не вистачає. Незважаючи на схвалення великого фінансового пакета для Києва, дискусії щодо вступу України до ЄС залишаються затягнутими.

Володимир Зеленський наполягає на прискореній інтеграції, але ключові країни – насамперед Франція та Німеччина – не поспішають підтримувати цей курс. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що держава не може стати членом ЄС під час війни і має відповідати жорстким критеріям.

Частину побоювань у Європі пояснюють уразливістю української демократії, корупційними ризиками та невирішеними територіальними питаннями. Але інші аргументи виглядають менш переконливо: наприклад страх європейських фермерів перед конкуренцією з боку українського агросектору.

При цьому прихильники інтеграції наголошують: Україна вже відіграє ключову роль у безпеці Європи. Йдеться не лише про найбільшу армію на континенті, а й про стрімкий розвиток військових технологій. Президент Фінляндії Олександр Стубб сформулював це жорстко: Європа потребує України більше, ніж Україна — Європи.

На тлі цієї перспективи членство в НАТО для Києва фактично заморожене. У ЄС обговорюють проміжні формати – участь в інститутах без права голосу чи поширення механізмів колективної оборони.

У результаті Європа опинилася перед стратегічним вибором. З одного боку – страх економічних наслідків розширення, з іншого – готовність брати він військові зобов'язання. Головне питання звучить дедалі жорсткіше: якщо загроза війни реальна, чи готовий ЄС захищати себе без України чи все ж таки впустити її у свій союз.

Читайте на порталі "Коментарі" — ЄС готує санкційний удар за Україну: Ізраїль опинився в центрі зернового скандалу.




Джерело: https://www.economist.com/international/2026/04/28/to-fight-russia-europe-needs-ukraine
