Европа не верит в собственную армию: опрос показал тревожный раскол перед саммитом НАТО

Жители стран Европейского Союза все чаще выступают за развитие собственной обороны, однако далеко не уверены, что Европа сегодня способна самостоятельно защитить себя. Об этом свидетельствуют результаты июньского исследования компании Public First, проведенного в 24 государствах ЕС.

Европейские войска. Фото: из открытых источников

Согласно опросу, лишь 14% европейцев считают, что в случае угрозы стоит рассчитывать прежде всего на помощь стран за пределами Европы, включая США. При этом 40% респондентов предпочли бы общеевропейскую систему коллективной обороны.

Однако оценки реальных возможностей континента оказались значительно менее оптимистичными. Только 41% участников исследования уверены, что Европа сможет успешно отразить внешнее нападение, тогда как 43% придерживаются противоположного мнения.

Еще более критично европейцы оценивают национальные армии. Почти шесть из десяти опрошенных считают, что их собственная страна не готова самостоятельно обеспечить свою безопасность. Одновременно почти половина жителей ЕС поддерживает развитие собственного производства вооружений, даже если это приведет к росту расходов на оборону.

Наиболее уверенными в своих силах оказались жители Финляндии, где 76% респондентов считают, что страна способна самостоятельно противостоять возможной агрессии. Аналитики связывают это с многолетней системой воинской подготовки и масштабным резервом.

Результаты исследования опубликованы накануне очередного саммита НАТО, где одной из ключевых тем станет увеличение оборонных расходов европейских союзников. На фоне сокращения американского военного присутствия в Европе вопрос стратегической автономии ЕС приобретает все более практический характер.

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