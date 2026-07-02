Скандал вокруг помощи Украине развеян: Италия сделала заявление перед саммитом НАТО

Италия не намерена препятствовать включению в итоговую декларацию предстоящего саммита НАТО в Анкаре пункта о финансовых обязательствах союзников по поддержке Украины в 2027 году. Такое разъяснение прозвучало после публикаций западных СМИ, вызвавших дискуссию о позиции Рима.

НАТО. Фото: из открытых источников

Как сообщают источники в правительственных кругах Италии, ранее возникшие вопросы касались исключительно формулировок документа, а не отказа от дальнейшей помощи Киеву. Власти страны подчеркнули, что никогда не выступали против масштабного пакета поддержки Украины и не блокировали инициативу по выделению десятков миллиардов евро на военные нужды.

Поводом для разъяснений стала публикация немецкой прессы, в которой утверждалось, что Италия якобы не поддерживает закрепление обязательств по финансированию поставок вооружений не только на следующий год, но и на 2027-й. Однако, как отмечают источники, все существовавшие замечания были сняты еще несколько дней назад.

Тема стала одной из ключевых во время встречи министров и представителей формата Е5 в Берлине. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что участники Альянса намерены направить Москве четкий политический сигнал, подтвердив долгосрочную поддержку Украины за счет значительного финансирования оборонных программ.

Ожидается, что на июльском саммите НАТО союзники утвердят новые многомиллиардные контракты на производство и поставку вооружений. Особый акцент будет сделан на расширении оборонной промышленности государств Альянса и обеспечении Украины необходимым вооружением в долгосрочной перспективе. Итальянские власти заверяют, что разделяют эти цели и готовы участвовать в совместных решениях.

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