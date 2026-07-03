Європа не вірить у власну армію: опитування показало тривожний розкол перед самітом НАТО

Жителі країн Європейського Союзу дедалі частіше виступають за розвиток власної оборони, проте далеко не впевнені, що Європа сьогодні здатна самостійно захистити себе. Про це свідчать результати червневого дослідження компанії Public First, проведеного у 24 державах ЄС.

Європейські війська. Фото: з відкритих джерел

Згідно з опитуванням, лише 14% європейців вважають, що у разі загрози варто розраховувати насамперед на допомогу країн за межами Європи, включаючи США. При цьому 40% респондентів віддали б перевагу загальноєвропейській системі колективної оборони.

Проте оцінки реальних можливостей континенту виявилися значно менш оптимістичними. Тільки 41% учасників дослідження впевнені, що Європа зможе успішно відбити зовнішній напад, тоді як 43% дотримуються протилежної думки.

Ще критичніше європейці оцінюють національні армії. Майже шість із десяти опитаних вважають, що їхня власна країна не готова самостійно забезпечити свою безпеку. Водночас, майже половина жителів ЄС підтримує розвиток власного виробництва озброєнь, навіть якщо це призведе до зростання витрат на оборону.

Найбільш упевненими у своїх силах виявилися жителі Фінляндії, де 76% респондентів вважають, що країна здатна самостійно протистояти можливій агресії. Аналітики пов'язують це з багаторічною системою військової підготовки та масштабним резервом.

Результати дослідження опубліковані напередодні чергового саміту НАТО, де однією із ключових тем стане збільшення оборонних витрат європейських союзників. На тлі скорочення американської військової присутності в Європі питання стратегічної автономії ЄС набуває все більш практичного характеру.

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