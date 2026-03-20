Европа перед двумя войнами: почему саммит ЕС завершился провалом
Европа перед двумя войнами: почему саммит ЕС завершился провалом

Лидеры ЕС не смогли договориться ни по Украине, ни по Ближнему Востоку: разногласия и страх парализовали решение

20 марта 2026, 10:55
Кравцев Сергей

Саммит лидеров ЕС прошел под давлением сразу двух войн – в Украине и на Ближнем Востоке, однако завершился без конкретных решений. Как пишет Politico, европейские лидеры продемонстрировали беспрецедентную несостоятельность влиять на глобальные процессы.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

В центре критики оказались ключевые фигуры Европы – Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон и Джорджия Мэлони. Несмотря на масштаб вызовов, участники саммита, по оценкам журналистов, ограничились заявлениями, спорами и отсутствием согласованных действий.

Президент Европейского совета Антониу Кошта предупредил, что мир стоит перед выбором международного порядка и хаоса. В то же время, пока Иран дестабилизировал регион, а Украина наносила удары по российской военной инфраструктуре, ЕС сосредоточился на внутренних вопросах, в частности, климатической политике.

Отдельной проблемой стали внутренние разногласия. Из-за них Евросоюз не смог согласовать выделение 90 млрд. евро для поддержки Украины. По данным источников, в Брюсселе также не было политической воли активно вмешиваться в конфликт вокруг Ирана.

Параллельно обсуждалась возможность отправки французских кораблей в Ормузский пролив для защиты судоходства, однако решение осталось на уровне предварительных консультаций.

Резко выступил и премьер Венгрии Виктор Орбан, призвавший покупать российскую нефть и раскритиковавший энергетическую политику ЕС. Между тем, его позиция продолжает блокировать финансовую помощь Киеву.

Премьер Швеции Ульф Кристерссон признал: Европа не смогла достичь прогресса ни в украинском вопросе, ни в отношении Ближнего Востока. В итоге саммит лишь подтвердил главное – ЕС пока не готов быть полноценным геополитическим игроком.

Читайте на портале "Комментарии" — Соединенные Штаты резко увеличивают военное присутствие на Ближнем Востоке на фоне обострения противостояния с Ираном. Речь идет о срочном опрокидывании тысяч морских пехотинцев, моряков и нескольких десантных кораблей, способных проводить полноценные боевые операции и высадки на побережье. Об этом сообщает Newsmax со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.




Источник: https://www.politico.eu/article/eu-leaders-find-themselves-incapable-of-action-european-council-summit-wars-ukraine-iran/
