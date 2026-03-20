Трамп, все ж таки, наважився: на який радикальний крок щодо Ірану йдуть США

Вашингтон прискорює перекидання сил на тлі ескалації: у хід можуть піти висадки та удари по ключових об'єктах

20 березня 2026, 07:18
Автор:
Кравцев Сергей

Сполучені Штати різко збільшують військову присутність на Близькому Сході на тлі загострення протистояння з Іраном. Йдеться про термінове перекидання тисяч морських піхотинців, моряків та кількох десантних кораблів, здатних проводити повноцінні бойові операції та висадки на узбережжі. Про це повідомляє Newsmax із посиланням на високопоставлених американських чиновників.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За їхніми даними, десантна група на чолі з USS Boxer та 11-м експедиційним підрозділом морської піхоти вирушає із Західного узбережжя США раніше запланованого терміну. До складу групи також входять кораблі USS Portland та USS Comstock.

На борту цих суден знаходяться близько 2500 морпіхів, проте загальна кількість розгорнутих сил може досягти 4000 військовослужбовців. Підрозділи оснащені винищувачами F-35, ракетним озброєнням та десантною технікою, що дозволяє їм виконувати широкий спектр завдань від повітряної підтримки до наземних операцій.

Очікується, що група пройде через Індо-Тихоокеанський регіон і попрямує безпосередньо на Близький Схід, де діє десантний корабель USS Tripoli. Найближчим часом до нього може приєднатися USS New Orleans, посиливши ударний потенціал США.

Кораблі такого класу здатні не лише перекидати війська, а й забезпечувати їхню підтримку з повітря. На їх озброєнні – F-35 Lightning, AV-8 Harrier, конвертоплани Osprey та ударні вертольоти. Загалом шість десантних кораблів можуть збільшити американський контингент у регіоні до 8000 військових, включаючи до 5000 морських піхотинців.

На тлі цих кроків частина військових вже змінила графіки відпусток для прискорення розгортання. Паралельно обговорюється можливість операцій проти стратегічно важливих островів, які мають ключове значення для нафтової інфраструктури.

Додатковим фактором стала вимушена передислокація авіаносця USS Gerald R. Ford, який залишив регіон для ремонту після пожежі. Це тимчасово послабило присутність США і могло спровокувати термінове перекидання нових сил.

Джерело: https://www.newsmax.com/Newsfront/iran-ships-marines/2026/03/19/id/1250106/
