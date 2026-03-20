Європа перед двома війнами: чому саміт ЄС завершився провалом

Саміт лідерів ЄС пройшов під тиском одразу двох воєн – в Україні та на Близькому Сході, однак завершився без конкретних рішень. Як пише Politico, європейські лідери продемонстрували безпрецедентну неспроможність впливати на глобальні процеси.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

У центрі критики опинилися ключові фігури Європи – Фрідріх Мерц, Еммануель Макрон та Джорджія Мелоні. Попри масштаб викликів, учасники саміту, за оцінками журналістів, обмежилися заявами, суперечками та відсутністю узгоджених дій.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта попередив, що світ стоїть перед вибором між міжнародним порядком і хаосом. Водночас, поки Іран дестабілізував регіон, а Україна завдавала ударів по російській військовій інфраструктурі, ЄС зосередився на внутрішніх питаннях, зокрема кліматичній політиці.

Окремою проблемою стали внутрішні розбіжності. Через них Євросоюз не зміг погодити виділення 90 млрд євро для підтримки України. За даними джерел, у Брюсселі також не було політичної волі активно втручатися у конфлікт навколо Ірану.

Паралельно обговорювалася можливість відправлення французьких кораблів до Ормузської протоки для захисту судноплавства, однак рішення залишилося на рівні попередніх консультацій.

Різко виступив і прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який закликав купувати російську нафту та розкритикував енергетичну політику ЄС. Тим часом його позиція продовжує блокувати фінансову допомогу Києву.

Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон визнав: Європа не змогла досягти прогресу ні в українському питанні, ні щодо Близького Сходу. У підсумку саміт лише підтвердив головне – ЄС поки що не готовий бути повноцінним геополітичним гравцем.

