Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Європа перед двома війнами: чому саміт ЄС завершився провалом
Європа перед двома війнами: чому саміт ЄС завершився провалом

Лідери ЄС не змогли домовитися ні щодо України, ні щодо Близького Сходу: розбіжності та страх паралізували рішення

20 березня 2026, 10:55
Кравцев Сергей

Саміт лідерів ЄС пройшов під тиском одразу двох воєн – в Україні та на Близькому Сході, однак завершився без конкретних рішень. Як пише Politico, європейські лідери продемонстрували безпрецедентну неспроможність впливати на глобальні процеси.

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

У центрі критики опинилися ключові фігури Європи – Фрідріх Мерц, Еммануель Макрон та Джорджія Мелоні. Попри масштаб викликів, учасники саміту, за оцінками журналістів, обмежилися заявами, суперечками та відсутністю узгоджених дій.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта попередив, що світ стоїть перед вибором між міжнародним порядком і хаосом. Водночас, поки Іран дестабілізував регіон, а Україна завдавала ударів по російській військовій інфраструктурі, ЄС зосередився на внутрішніх питаннях, зокрема кліматичній політиці.

Окремою проблемою стали внутрішні розбіжності. Через них Євросоюз не зміг погодити виділення 90 млрд євро для підтримки України. За даними джерел, у Брюсселі також не було політичної волі активно втручатися у конфлікт навколо Ірану.

Паралельно обговорювалася можливість відправлення французьких кораблів до Ормузської протоки для захисту судноплавства, однак рішення залишилося на рівні попередніх консультацій.

Різко виступив і прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який закликав купувати російську нафту та розкритикував енергетичну політику ЄС. Тим часом його позиція продовжує блокувати фінансову допомогу Києву.

Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон визнав: Європа не змогла досягти прогресу ні в українському питанні, ні щодо Близького Сходу. У підсумку саміт лише підтвердив головне – ЄС поки що не готовий бути повноцінним геополітичним гравцем.

Сполучені Штати різко збільшують військову присутність на Близькому Сході на тлі загострення протистояння з Іраном. Йдеться про термінове перекидання тисяч морських піхотинців, моряків та кількох десантних кораблів, здатних проводити повноцінні бойові операції та висадки на узбережжі. Про це повідомляє Newsmax із посиланням на високопоставлених американських чиновників.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.politico.eu/article/eu-leaders-find-themselves-incapable-of-action-european-council-summit-wars-ukraine-iran/
