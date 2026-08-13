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Европа получила неожиданного «союзника» России в войне против Украины

Жара бьет по Дунаю, энергетике и экспортным маршрутам Киева, а Москва одновременно усиливает удары по портам

13 августа 2026, 07:07
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Кравцев Сергей

Россия получила неожиданного союзника в войне против Украины – аномальную жару и засуху, которые этим летом ударили по Европе. К такому выводу приходит Newsweek, анализируя проблемы с украинским экспортом и европейской энергетикой.

Европа получила неожиданного «союзника» России в войне против Украины

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

После начала полномасштабного вторжения Дунай стал одним из важнейших резервных маршрутов для украинского зерна. Когда Черное море оказалось под угрозой российских атак, Украина переориентировала часть экспорта на дунайские порты Измаил и Рени, а также на железную дорогу, автотранспорт и баржи. Но теперь и этот механизм столкнулся с серьезной проблемой – экстремально низким уровнем воды.

В Румынии маловодье уже нарушает судоходство и создает трудности для энергетического сектора. На этом фоне Россия продолжает бить по украинской портовой инфраструктуре. Только в июле, по данным, приведенным Newsweek, зафиксировано 35 атак на суда в портах, 22 – на корабли в море и 67 ударов по портовой инфраструктуре.

9 августа российские войска атаковали мост возле Маяков, связывающий Одесскую область с направлениями на Молдову и Румынию. В Институте изучения войны предположили, что таким образом Москва могла пытаться нарушить сухопутный маршрут, который стал особенно важным из-за рисков для морского экспорта.

Теперь выясняется, что даже резервные маршруты не гарантируют стабильности. Они зависят от погоды, уровня воды и одновременно остаются уязвимыми для российских ударов.

Проблемы возникают и в энергетике. Из-за российских атак Украина потеряла значительную часть генерации и нарастила импорт электроэнергии из Европы. Однако жара и маловодье уже создают проблемы европейской энергетике. АЭС "Пакш" в Венгрии пришлось снизить мощность, аналогичные трудности возникли на румынской АЭС "Чернаводэ".

По данным Newsweek, 11 августа оператор Nuclearelectrica предупредил о риске остановки последнего работающего реактора.

Таким образом, Москва получает возможность использовать не только последствия собственных ударов, но и природные условия. "Путин не может контролировать эти силы, но он все еще может извлечь из этого выгоду", — резюмирует издание.

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Источник: https://www.newsweek.com/putin-ukraine-war-climate-change-drought-danube-12312390
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