Європа отримала несподіваного «союзника» Росії у війні проти України

Росія отримала несподіваного союзника у війні проти України – аномальну спеку та посуху, які цього літа вдарили по Європі. Такого висновку приходить Newsweek, аналізуючи проблеми з українським експортом та європейською енергетикою.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Після початку повномасштабного вторгнення Дунай став одним із найважливіших резервних маршрутів для українського зерна. Коли Чорне море опинилося під загрозою російських атак, Україна переорієнтувала частину експорту на дунайські порти Ізмаїл та Рені, а також на залізницю, автотранспорт та баржі. Але тепер і цей механізм зіштовхнувся із серйозною проблемою – екстремально низьким рівнем води.

У Румунії маловоддя вже порушує судноплавство та створює труднощі для енергетичного сектору. На цьому тлі Росія продовжує бити українською портовою інфраструктурою. Тільки в липні, за даними Newsweek, зафіксовано 35 атак на судна в портах, 22 — на кораблі в морі і 67 ударів по портовій інфраструктурі.

9 серпня російські війська атакували міст біля Маяків, який зв'язує Одеську область із напрямками на Молдову та Румунію. В Інституті вивчення війни припустили, що таким чином Москва могла намагатися порушити сухопутний маршрут, який став особливо важливим через ризики для морського експорту.

Наразі з'ясовується, що навіть резервні маршрути не гарантують стабільності. Вони залежать від погоди, рівня води та одночасно залишаються вразливими для російських ударів.

Проблеми виникають і в енергетиці. Через російські атаки Україна втратила значну частину генерації і наростила імпорт електроенергії з Європи. Проте спека та маловоддя вже створюють проблеми європейської енергетики. АЕС "Пакш" в Угорщині довелося зменшити потужність, аналогічні труднощі виникли на румунській АЕС "Чорнаводе".

За даними Newsweek, 11 серпня оператор Nuclearelectrica попередив про ризик зупинки останнього працюючого реактора.

Таким чином, Москва отримує можливість використовувати не лише наслідки власних ударів, а й природні умови. "Путін не може контролювати ці сили, але він все ще може отримати з цього зиск", — резюмує видання.

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