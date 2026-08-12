Путин вне себя: почему диктатор уже угрожает войной всему миру

Россия может отвечать на задержание своих торговых судов не только в той акватории, где произойдет подобный инцидент, но и в любой другой точке мира. С таким предупреждением выступил российский диктатор Владимир Путин во время посещения завершающей стадии учений Тихоокеанского флота.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По словам Путина, возможный захват российских судов странами ЕС является "пиратством и разбоем". Он заявил, что Москва намерена отвечать на такие действия "зеркально", если они начнут реализовываться на практике.

При этом российский лидер отдельно подчеркнул, что ответ необязательно последует там же, где будут задержаны российские суда. По его словам, Москва оставляет за собой право действовать "там, где посчитает нужным и целесообразным", включая районы ответственности Тихоокеанского флота.

Таким образом, заявление Кремля фактически содержит угрозу расширения морского противостояния на значительное расстояние от Европы. Российские власти рассматривают возможность задержания своих судов как повод для ответных действий против иностранных судов.

Путин также заявил, что дал соответствующее поручение Министерству обороны. Он обвинил европейские страны в нарушении международного морского права из-за ограничений на передвижение судов, связанных с российскими экономическими операторами.

Отдельно российский диктатор упомянул обсуждавшуюся в ЕС возможность захвата российских судов и последующей продажи их имущества. По его словам, Москва не намерена оставлять подобные действия без ответа.

Заявление Путина прозвучало на фоне продолжающегося давления на российский морской сектор и попыток западных стран ограничить деятельность судов, связанных с обходом санкций. Теперь Кремль публично предупреждает, что любое дальнейшее ужесточение мер может привести к опасной цепочке взаимных задержаний и захватов судов в разных частях мирового океана.

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