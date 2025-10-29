logo

Европа в гневе из-за новой волны украинских беженцев: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Европа в гневе из-за новой волны украинских беженцев: что произошло

Politico пишет о том, что резкий приток новых украинских беженцев вызвал негативную реакцию в Европе

29 октября 2025, 07:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Учитывая то, что поток украинских беженцев в страны Европы не прекращается, политики в Германии и Польше, где проживает наибольшее количество граждан Украины в Европейском Союзе – начали высказывать недовольство. Больше всего европейцев обозлило то, что начало увеличиваться количество молодых украинских парней, прибывающих в Европу после того, как Киев смягчил правила выезда. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Европа в гневе из-за новой волны украинских беженцев: что произошло

Выезд за границу мужчин 18-22 лет. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, несмотря на то, что в обеих странах отношение к украинцам в целом остается положительным, их все большее присутствие становится темой, которую активно используют ультраправые партии. По мере того, как война России против Украины приближается к четвертой зиме, эта дискуссия, по прогнозам, будет обостряться – миллионы украинцев рискуют остаться без отопления, воды и электричества из-за продолжающихся атак РФ.

В Германии представители правящей коалиции канцлера Фридриха Мерца предупреждают: страна продолжит принимать украинских беженцев, но общественная поддержка Украины может снизиться, если молодые мужчины будут восприниматься как "уклоняющиеся от службы".

"Нам неинтересно, чтобы молодые украинцы проводили время в Германии вместо того, чтобы защищать свою страну. Украина принимает собственные решения, но недавние изменения в законе привели к росту эмиграции, на что мы должны отреагировать", — заявил депутат Бундестага от ХДС Юрген Хардт.

В Польше правая партия Konfederacja высказалась ещё жестче. Там заявили, что Польша не может быть убежищем для тысяч мужчин, которые должны защищать родину, перекладывая расходы своего дезертирства на польских налогоплательщиков.

СМИ пишет, что после смягчения украинских правил выезда летом приток молодых украинцев резко вырос. Только в Польшу с января по конец августа 2025 года въехали около 45 300 мужчин в возрасте 18-22 лет. После изменения правил – уже 98 500 за два месяца, то есть примерно 1 600 в день.

Читайте также на портале "Комментарии" — после провала с решением по активам РФ у ЕС теперь две головные боли по Украине.




Источник: https://www.politico.eu/article/steep-influx-ukrainian-refugees-berlin-germany-warsaw-poland/
