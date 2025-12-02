Европа в отчаянии: какого шага Трампа по отношению к Украине боится больше всего

Независимо от того, чем завершится новая попытка президента США Дональда Трампа прекратить войну в Украине, в Европе растет обеспокоенность, что рано или поздно будет заключено соглашение, которое не ослабит Россию и тем самым создаст дополнительные риски для безопасности континента. Об этом сообщает агентство Reuters.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что Европе, вероятно, придется мириться с ростом экономического сотрудничества между Вашингтоном – традиционным гарантом европейской безопасности – и Москвой, которую большинство стран ЕС и НАТО называют главной угрозой региону. Хотя украинские и европейские стороны и смогли отклонить часть американского плана из 28 пунктов, считавшегося слишком выгодным Кремлю, любое потенциальное соглашение все равно может содержать существенные риски.

Европейские возможности влиять на процесс ограничены, в частности из-за нехватки "жесткой силы" и отсутствия собственных представителей на прошедших на прошлой неделе во Флориде переговорах между США и Украиной. Брюссель с осторожностью ожидает встречи спецпосланника США Стива Виткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Эксперты предполагают, что Трамп стремится заключить соглашение в формате "больших государств", где ключевые решения будут приниматься между Вашингтоном и Москвой, а интересы Европы могут отойти на второй план. В то же время европейские чиновники подчеркивают: признаков готовности Путина прекратить войну нет, а любой компромисс, не восстанавливающий территориальную целостность Украины, лишь привлечет РФ к новым атакам.

По оценкам Reuters, предполагаемое мирное соглашение может фактически закрепить за Россией контроль над частью временно оккупированных украинских территорий. При этом администрация Трампа не исключает российских претензий к остальному Донбассу.

Дополнительную обеспокоенность вызывает заинтересованность США в новых экономических проектах с Россией после окончания войны. По мнению европейских чиновников, возвращение РФ на западные рынки может предоставить Кремлю финансовые ресурсы по восстановлению и модернизации армии.

Несмотря на это, Европа пытается влиять на формирование условий будущего урегулирования. С момента вторжения ЕС предоставил Украине около 180 млрд евро поддержки, однако страны блока до сих пор не пришли к согласию по использованию замороженных российских активов для финансирования займа Киеву на 140 млрд евро, который мог бы обеспечить стабильность в ближайшие годы.

Эксперты отмечают: Европа сейчас расплачивается за многолетнее недофинансирование обороны и фактически не участвует в ключевых переговорах, поскольку, как отметила аналитика Клаудия Мейджор, "не имеет карт на руках".

Читайте на портале "Комментарии" — на Западе раскрыли, какой метод решил задействовать Трамп, чтобы прекратить войну в Украине.



