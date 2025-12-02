logo_ukra

Європа у розпачі: якого кроку Трампа щодо України боїться найбільше
НОВИНИ

Європа у розпачі: якого кроку Трампа щодо України боїться найбільше

Reuters пише про те, що Європа побоюється "неприємної угоди" на тлі спроб Трампа зупинити війну в Україні

2 грудня 2025, 11:22
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Незалежно від того, чим завершиться нова спроба президента США Дональда Трампа припинити війну в Україні, у Європі зростає занепокоєння, що рано чи пізно буде укладена угода, яка не послабить Росію й тим самим створить додаткові ризики для безпеки континенту. Про це повідомляє агентство Reuters.

Європа у розпачі: якого кроку Трампа щодо України боїться найбільше

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Аналітики зазначають: Європі, ймовірно, доведеться миритися зі зростанням економічного співробітництва між Вашингтоном – традиційним гарантом європейської безпеки – та Москвою, яку більшість країн ЄС і НАТО називають головною загрозою регіону. Хоч українські та європейські сторони й змогли відхилити частину американського плану із 28 пунктів, що вважався надто вигідним Кремлю, будь-яка потенційна угода все одно може містити суттєві ризики.

Європейські можливості впливати на процес обмежені, зокрема через нестачу "жорсткої сили" та відсутність власних представників на переговорах між США та Україною, що відбулися минулого тижня у Флориді. Брюссель з осторогою очікує на зустріч спецпосланця США Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Експерти припускають, що Трамп прагне укласти угоду у форматі "великих держав", де ключові рішення ухвалюватимуться між Вашингтоном і Москвою, а інтереси Європи можуть відійти на другий план. Водночас європейські посадовці наголошують: ознак готовності Путіна припинити війну немає, а будь-який компроміс, що не відновлює територіальну цілісність України, лише заохотить РФ до нових атак.

За оцінками Reuters, ймовірна мирна угода може фактично закріпити за Росією контроль над частиною тимчасово окупованих українських територій. При цьому адміністрація Трампа не виключає російських претензій на решту Донбасу.

Додаткове занепокоєння викликає зацікавленість США в нових економічних проектах із Росією після завершення війни. На думку європейських чиновників, повернення РФ на західні ринки може надати Кремлю фінансові ресурси для відновлення та модернізації армії.

Попри це Європа намагається впливати на формування умов майбутнього врегулювання. З моменту вторгнення ЄС надав Україні близько 180 млрд євро підтримки, однак країни блоку досі не дійшли згоди щодо використання заморожених російських активів для фінансування позики Києву на 140 млрд євро, яка могла б забезпечити стабільність протягом найближчих років.

Експерти наголошують: Європа нині розплачується за багаторічне недофінансування оборони і фактично не бере участі в ключових переговорах, оскільки, як зауважила аналітикиня Клаудія Мейджор, "не має карт на руках".

Читайте також на порталі "Коментарі" — на Заході розкрили, який метод вирішив задіяти Трамп, щоб припинити війну в Україні.




Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/trumps-push-end-ukraine-war-raises-fears-ugly-deal-europe-2025-12-02/
