Европа в растерянности: почему теперь с сочувствует сморит на Зеленского

Европа и весь остальной цивилизованный мир сейчас начинают, поеживаясь, ощущать себя Владимиром Зеленским на той самой скандальной встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Такое мнение высказал политический обозреватель, блогер и журналист Иван Яковина.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Журналист вспоминает, тогда многие наблюдатели, шокированные скандалом, критиковали украинского президента, объясняли, что он, типа, сам виноват: неправильно оделся, спорил с хозяином и так далее.

"Но сейчас те же люди в растерянности смотрят по сторонам, понимая, что теперь они уже сами столкнулись с живым воплощением понятия "тупое агрессивное быдло" там, где ожидали увидеть президента США. Даже немного забавно наблюдать за этим "прозрением" многих европейцев", – отметил Иван Яковина.

