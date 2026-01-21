Європа в розгубленості: чому тепер із співчуттям зморить на Зеленського

Європа і весь решта цивілізованого світу зараз починають, зіщулюючись, відчувати себе Володимиром Зеленським на тій самій скандальній зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі. Таку думку висловив політичний оглядач, блогер та журналіст Іван Яковина.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Журналіст згадує, тоді багато спостерігачів, шокованих скандалом, критикували українського президента, пояснювали, що він, начебто, сам винен: неправильно одягнувся, сперечався з господарем і так далі.

"Але зараз ті ж люди в розгубленості дивляться на всі боки, розуміючи, що тепер вони вже самі зіткнулися з живим втіленням поняття "тупе агресивне бидло" там, де очікували побачити президента США. Навіть трохи кумедно спостерігати за цим "прозрінням" багатьох європейців", — зазначив Іван Яковина.

