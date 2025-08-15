Европа вовсю готовится к войне: какое важное решение хочет принять

Бельгия, Нидерланды и Германия ведут переговоры о возрождении железной дороги "Железный Рейн", чтобы повысить мобильность войск в ответ на растущую угрозу со стороны России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале рейтингового издания "Politico".

Железная дорога "Железный Рейн". Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что "Железный Рейн" — это железнодорожная линия, которая соединяет порт Бельгии Антверпен с Рурским (промышленным) регионом Германии. Она была построена еще в ХIХ веке, но пришла в негодность после Второй мировой войны.

Теперь, когда потребности ЕС в военной мобильности растут, а другие железнодорожные линии сталкиваются с проблемами пропускной способности, давление для принятия мер растет.

"Это действует (странам – ред.) на нервы", — заявил консультант по мобильности, близкий к переговорам, отметив, что обсуждения набирают обороты.

Представитель министерства транспорта Бельгии Томас Де Шпигелер тоже фактически подтвердил переговоры, заявив следующее:

"Этот проект политический. Премьер-министр Барт Де Вевер взял проект под свой контроль", — сказал он.

Несмотря на то, что все страны понимают важность усиления обороны, не все полностью согласны с идеей отдать приоритет возрождению железной дороги. В частности, среди них голландцы. Их участок короткий, а параллельная линия Бетуве уже соединяет Роттердам с Германией. Это нежелание имеет также коммерческие корни: порт Антверпен (бельгийский) давно выступает в поддержку "Железного Рейна", рассматривая его как потенциальный вызов доминированию порта Роттердам в регионе.

Журналисты объясняют, Нидерланды не хотят проект, поскольку он мало что им дает, а также может навредить их главному порту — Роттердаму, тем самым усилив конкурента — бельгийский Антверпен. Но в то же время страна может и согласиться.

В Бельгии надеются, что военный аспект ускорит возобновление проекта. Но, как отметил эксперт по железным дорогам Герман Вальтер, "ключ к успеху у Нидерландов". Он добавил, что если это для страны будет стоить недорого или вообще ничего, тогда "они будут сотрудничать".

По словам эксперта, одной из причин, по которой Нидерланды могут изменить свое решение — потенциальный финансовый стимул от новых целевых показателей расходов НАТО и ЕС.

В частности, в предложении по следующему бюджету ЕС, с 2027 года на военную мобильность может быть выделено 17 млрд евро.

