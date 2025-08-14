logo

Готовятся ли поляки к войне в ближайшие пять лет: что показал новый опрос
НОВОСТИ

Готовятся ли поляки к войне в ближайшие пять лет: что показал новый опрос

Половина поляков не ждет войны в стране в ближайшие годы

14 августа 2025, 14:42
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Практически половина поляков – 49% – придерживаются мнения, что несмотря на войну в соседней Украине Польше не грозит война в течение следующих пяти лет. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса для Super Express.

Готовятся ли поляки к войне в ближайшие пять лет: что показал новый опрос

Польша. Фото: из открытых источников

Почти половина респондентов не считают, что Польше грозит настоящая война в течение пяти лет.

На вопрос: "Считаете ли вы, что Польше грозит настоящая война в течение следующих пяти лет?" 49% респондентов ответили "нет".

Однако такая угроза реальна для более четверти респондентов – 26% считают угрозу реальной, тогда как 25% не имели мнения по этому поводу.

Эти результаты не отвечают все более громким предупреждениям, звучащим с Запада. Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич предупредил, что российская и китайская армии могут быть готовы к скоординированной агрессии уже в 2027 году. 

"У Запада есть около полутора лет, чтобы значительно усилить свои оборонные возможности", – сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — агентство внутренней безопасности Польши (ABW) задержало 17-летнего гражданина Украины, вероятно завербованного российскими спецслужбами для диверсионной деятельности. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил министр внутренних дел и координатор польских спецслужб Томаш Семоняк.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Польши Кароль Навроцкий довольно резко отреагировал на инцидент, произошедший на Национальном стадионе, где во время одного из концертов появились флаги ОУН-УПА. Как передает портал "Комментарии", об инциденте польский лидер вспомнил в эфире Polsat News.




Источник: https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2025-08-14/zapytano-polakow-o-wojne-za-piec-lat-jest-nowy-sondaz/
