Практически половина поляков – 49% – придерживаются мнения, что несмотря на войну в соседней Украине Польше не грозит война в течение следующих пяти лет. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты опроса для Super Express.

Польша. Фото: из открытых источников

Почти половина респондентов не считают, что Польше грозит настоящая война в течение пяти лет.

На вопрос: "Считаете ли вы, что Польше грозит настоящая война в течение следующих пяти лет?" 49% респондентов ответили "нет".

Однако такая угроза реальна для более четверти респондентов – 26% считают угрозу реальной, тогда как 25% не имели мнения по этому поводу.

Эти результаты не отвечают все более громким предупреждениям, звучащим с Запада. Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич предупредил, что российская и китайская армии могут быть готовы к скоординированной агрессии уже в 2027 году.

"У Запада есть около полутора лет, чтобы значительно усилить свои оборонные возможности", – сказал он.

