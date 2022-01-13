Европе грозит наибольший риск войны за последние 30 лет – министр Польши

Европа находится ближе всего к войне за последние 30 лет. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши во время третьего раунда дипломатии на этой неделе, направленного на разрядку напряженности из-за требования России никогда не позволить Украине присоединиться к НАТО. Об этом сообщает Reuters.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау - Reuters

Обращаясь к представителям 57 членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Збигнев Рау перечислил ряд конфликтов, к которым причастна Москва.

"Похоже, что риск войны в зоне ОБСЕ сейчас больше, чем когда-либо раньше за последние 30 лет. В течение нескольких недель мы сталкиваемся с перспективой серьезной военной эскалации в Восточной Европе ", – сказал Рау в речи, в которой наметил приоритеты своей страны, поскольку в этом году она председательствует в ОБСЕ по ротации.

Польша входит в число членов НАТО, наиболее противостоящих ревизионистским амбициям России в Восточной Европе.

"Мы должны сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта в Украине и вокруг нее", — добавил Рау, призывая к "полному уважению суверенитета, территориальной целостности и единству Украины в пределах ее международно признанных границ".

Переговоры в Вене станут первыми на этой неделе, на которых Украина будет представлена, но только на низком уровне послов. Переговоры на уровне министров между Россией и США в Женеве 11 января и между Россией и НАТО в Брюсселе 12 января не принесли четкого прогресса.

Как сообщали ранее "Комментарии", НАТО заявило, что готово поговорить с Россией о контроле вооружений и размещении ракет, но не позволит Москве наложить вето на амбиции Украины присоединиться к альянсу, предупреждая о реальном риске новой войны в Европе.

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