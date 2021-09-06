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Европе нужны войска быстрого реагирования, - глава дипломатии ЕС

Генсек НАТО против создания каких-либо сил быстрого реагирования, которые могут дублировать операции союзников

сегодня, 12:30
Автор:

Козлова Альбіна

По словам верховного представителя Европейского Союза (ЕС)по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, Европе нужны внутренние войска на фоне обострения ситуации в мире и вывода американских войск из Афганистана. Об этом сообщает Польское радио.

Европе нужны войска быстрого реагирования, - глава дипломатии ЕС

Европе нужны войска быстрого реагирования для защиты союза, фото Аravot

Глава дипломатии ЕС предлагает создать добровольческие батальоны, которые будут состоять из представителей европейских стран. В состав совместных военных сил Европейского Союза или так называемых сил быстрого реагирования следует набрать минимум пять тысяч солдат. Об этом Жозеп Боррель отметил во время официального визита в Брно 4 сентября.

Европейские депутаты от Польши по-разному выразились относительно такой идеи. Радослав Сикорский, некогда возглавлявший министерство иностранных дел Польши, депутат от Гражданской платформы, считает, что служба в войсках быстрого реагирования должна быть добровольной и оплачиваться из расходов оборонного бюджета Евросоюза. Солдаты будут подчиняться Раде иностранных дел и безопасности Евросоюза. Однако безусловно такие военные формирования должны быть, ведь в противном случае Европа полностью зависит от военной поддержки НАТО.

Другой эксминистр Польши, депутат от партии Право и справедливость Витольд Ващиковский говорит, что у Европы нет средств на внутреннюю оборону, нет достаточной военной техники и, вообще, Евросоюз не может даже выполнить обязательства в рамках Североатлантического альянса.

Как пишет Reuters, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил одобрение относительно планов Европейского Союза построить общую оборонную политику. Однако генсек против создания каких-либо сил быстрого реагирования, которые могут дублировать операции союзников.

По его словам, сейчас министры обороны Евросоюза хотят создать батальоны, которые будут насчитывать 5000 военнослужащих. Европа видит угрозу за пределами ее границ.

Впрочем, в 2007 году боевые группы уже создавали в ЕС, однако они не использовались из-за споров по их финансированию. Сейчас вопрос обороны снова обсуждают, потому что Европа хочет для защиты собственных интересов действовать независимо от США.

Как сообщал портал "Комментарии", десятки западных СМИ стали жертвами прокремлевских троллей.


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Источник: https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/2801175,%D0%96%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BF-%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8-
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