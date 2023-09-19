Европейская страна готовится депортировать тысячи россиян

Граждане России, проживающие в Латвии и не сдавшие языковой экзамен, со следующей недели начнут получать сообщения о том, что они должны покинуть страну. Ожидается, что количество таких граждан РФ составляет почти 4 тыс. человек.



Парень с русским флагом в Латвии. Фото из открытых источников

В начале сентября истек крайний срок, когда граждане России, проживающие в Латвии могли сдавать экзамен по латышскому языку. Согласно статистике из 25 тыс. российских граждан, 14 тыс. сдали экзамен и уже подали заявки на получение статуса постоянного жителя. А 6700 человек подали запрос на повторную сдачу экзамена.

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По словам представителя Департамента гражданства и миграции Латвии Майры Розе общее количество людей, не сдавших экзамен или не подавших заявку на его сдачу и пересдачу, оценивается примерно в 3600 человек. По ее словам, у граждан РФ есть 90 дней, чтобы покинуть страну.

"Есть одна категория, которая верила, что Конституционный суд станет на их сторону, и им нечего будет сдавать. Они, конечно, в проигрыше, для них прописка потеряна", — заявила Розе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страны ЕС ввели запрет для российских граждан на въезд в Евросоюз на автомобилях с российскими номерами. К странам Балтии присоединились Финляндия и Польша. Таким образом, у россиян остался лишь один вариант, как попасть в Европу на собственных автомобилях, имеющих регистрацию в РФ.

Также "Комментарии" писали, что из-за постоянного миграционного давления со стороны Беларуси европейская страна приняла решение закрыть один из двух пунктов пропуска. Власти страны сообщили, что такими действиями смогут лучше обеспечить охрану пограничного участка, где мигранты из Беларуси пытаются незаконно проникнуть на их территорию.