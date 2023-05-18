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Европейская страна полностью отказалась от российского газа

Украинский сосед, на 100% зависимый от российского природного газа объявил, что больше не использует энергоресурсы РФ.

сегодня, 11:46
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Автор:

Slava Kot

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что его страна больше не использует газ и электроэнергию из Российской Федерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Европейская страна полностью отказалась от российского газа

Молдова полностью отказалась от российского газа

Молдова в начале российского вторжения в Украину была зависима от российских энергоресурсов на 100%, в частности, это касается природного газа. Теперь премьер-министр Дорин Речан сообщил, что Молдова полностью избавилась от зависимости от энергоресурсов РФ.


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"Если в начале войны 100% потребляемой в Молдове энергии поступало из... России, то сегодня Молдова может существовать абсолютно без природного газа или электроэнергии из России", — сказал Дорин Речан на конференции по безопасности в Бухаресте.

После начала войны украинский сосед пытался снизить российскую зависимость и начал импортировать энергоресурсы из Румынии и других стран ЕС.

"Молдова больше не потребляет российский газ, она интегрирована в европейскую энергетическую сеть как технически, так и коммерчески", – сообщил премьер-министр Молдовы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что произошла серия взрывов на нефтепроводе "Дружба": Россия заявляет о "террористических" атаках.

Также "Комментарии" писали, что Молдова отреагировала на предложение увеличения численности российских миротворцев в Приднестровье. С таким обращением в Россию обратился представитель непризнанного образования на территории Молдовы Леонид Манаков и объяснил решение увеличить количество российских солдат тем, что якобы существует опасность для Приднестровья со стороны Украины.



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Источник: https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-moldova-primeminister/moldova-no-longer-using-russian-natural-gas-pm-says-idINS8N37D05X
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