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Slava Kot
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что его страна больше не использует газ и электроэнергию из Российской Федерации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.
Молдова полностью отказалась от российского газа
Молдова в начале российского вторжения в Украину была зависима от российских энергоресурсов на 100%, в частности, это касается природного газа. Теперь премьер-министр Дорин Речан сообщил, что Молдова полностью избавилась от зависимости от энергоресурсов РФ.
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После начала войны украинский сосед пытался снизить российскую зависимость и начал импортировать энергоресурсы из Румынии и других стран ЕС.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что произошла серия взрывов на нефтепроводе "Дружба": Россия заявляет о "террористических" атаках.
Также "Комментарии" писали, что Молдова отреагировала на предложение увеличения численности российских миротворцев в Приднестровье. С таким обращением в Россию обратился представитель непризнанного образования на территории Молдовы Леонид Манаков и объяснил решение увеличить количество российских солдат тем, что якобы существует опасность для Приднестровья со стороны Украины.
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