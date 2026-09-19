Європейські лідери готують суспільство до "посиленої загрози" з боку Путіна: деталі

Європейські країни посилюють підготовку до можливого розширення російської гібридної кампанії. Особливу тривогу викликала заява прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска: за даними розвідки, Москва нібито розглядає можливість гібридних ударів дронами та ракетами по державах, які підтримують Україну, включаючи країни східного флангу НАТО. Йтиметься про найближчі місяці.

Кремль. Фото: з відкритих джерел

Туск заявив польському парламенту, що потенційні удари можуть подаватися як "випадкові" — з розрахунком перевірити готовність Альянсу реагувати та застосовувати механізми колективної оборони. За його словами, подібний сценарій спрямований на ослаблення єдності НАТО.

На цьому тлі європейські уряди посилюють захист критичної інфраструктури. Німеччина готує медичну систему до можливої кризи, країни Балтії актуалізують плани цивільного захисту, а військові НАТО та союзників проводять навчання у регіоні. Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з лідерами політичних сил заявив про посилення російської гібридної загрози та доручив підготувати додаткові заходи захисту об'єктів інфраструктури.

При цьому в самому НАТО наголошують: ознак неминучого нападу наразі не фіксують. Представник Альянсу заявив, що організація не бачить безпосередньої загрози, проте закликав зберігати пильність.

Окрему увагу привертають нещодавні інциденти з безпілотниками та підозрюваними диверсіями у Європі. Польща також зіткнулася з активністю поблизу свого кордону з Україною. На тлі цього латвійські та інші європейські чиновники попереджають, що саме дрони стають одним із ключових інструментів сучасної гібридної війни.

Таким чином, Європа одночасно готується до можливих провокацій і намагається не допустити їхнього переростання у пряме зіткнення Росії та НАТО.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ЄС завдав удару за планами Кремля: як Брюссель відреагував на російські "вибори" в Україні.



