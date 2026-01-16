Европейские солдаты тайно готовятся к войне с РФ: где находится секретный лагерь

В северной Норвегии, в тренировочном лагере Викинг, европейские военные готовятся к возможному конфликту с Россией. Как сообщает Politico, база была открыта в 2023 году после полномасштабного вторжения РФ в Украину и стала ключевой площадкой подготовки британских военных к действиям в арктических условиях.

Европейские войска. Фото: из открытых источников

Ожидается, что уже этой весной численность контингента достигнет 1500 человек, а в 2027 году вырастет до 2000. Таким образом, Великобритания фактически удваивает присутствие своих королевских морских пехотинцев в Норвегии за три года, заявила министр иностранных дел Иветт Купер.

Учения в лагере имитируют сценарии, которые могут быть реализованы в случае активации статьи 5 НАТО о коллективной обороне. Военные отрабатывают быстрое развертывание, усиление сил и взаимодействие союзников при резком обострении ситуации.

В то же время европейские страны вынуждены учитывать и другие вызовы. Президент США Дональд Трамп, претендуя на Гренландию, фактически расширил зону напряжения, признал глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде. По его словам, поэтому союзники уже не могут сосредотачиваться исключительно на войне в Украине.

Иветт Купер подчеркнула, что безопасность Арктики напрямую связана с трансатлантической безопасностью. Норвежский министр в свою очередь указал на особую угрозу со стороны России: рядом с норвежской границей расположены Кольский полуостров и Мурманск — регион концентрации ядерного потенциала РФ и баз подводных лодок.

По его словам, в случае кризиса напряженность в этом районе будет расти мгновенно, что делает постоянное военное присутствие и готовность к быстрому усилению сил критически необходимыми.

