Європейські солдати таємно готуються до війни з РФ: де розташований секретний табір

У північній Норвегії, в тренувальному таборі "Вікінг", європейські військові готуються до можливого конфлікту з Росією. Як повідомляє Politico, база була відкрита у 2023 році після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та стала ключовим майданчиком підготовки британських військових до дій в арктичних умовах.

Європейські війська. Фото: з відкритих джерел

Очікується, що вже цієї весни чисельність контингенту сягне 1500 осіб, а у 2027 році зросте до 2000. Таким чином Велика Британія фактично подвоює присутність своїх королівських морських піхотинців у Норвегії за три роки, заявила міністр закордонних справ Іветт Купер.

Навчання в таборі імітують сценарії, які можуть бути реалізовані у разі активації статті 5 НАТО про колективну оборону. Військові відпрацьовують швидке розгортання, посилення сил та взаємодію союзників у разі різкого загострення ситуації.

Водночас європейські країни змушені зважати й на інші виклики. Президент США Дональд Трамп, претендуючи на Гренландію, фактично розширив зону напруги, визнав глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде. За його словами, через це союзники вже не можуть зосереджуватися виключно на війні в Україні.

Іветт Купер наголосила, що безпека Арктики безпосередньо пов’язана з трансатлантичною безпекою. Норвезький міністр, своєю чергою, вказав на особливу загрозу з боку Росії: поруч із норвезьким кордоном розташовані Кольський півострів і Мурманськ — регіон концентрації ядерного потенціалу РФ та баз підводних човнів.

За його словами, у разі кризи напруженість у цьому районі зростатиме миттєво, що робить постійну військову присутність і готовність до швидкого посилення сил критично необхідними.

