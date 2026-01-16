У Кремлі зробили нову заяву про встановлення миру в Україні: що вимагають

Путинський режим знову дає зрозуміти, що зацікавлений у продовженні переговорів із США, які ні до чого не призводять, і Росія може й надалі продовжувати війну проти України. Це випливає з новою заявою прес-секретаря російського диктатора Путіна Дмитра Пєсков, який, з одного боку, підтвердив зацікавленість у візиті спецпосланців Трампа до Росії, а, з іншого, натякнув на потребу враховувати інтереси Кремля, без чого миру в Україні не буде.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

У розмові з російськими пропагандистами Дмитро Пєсков зазначив, що Росія зацікавлена в новому візиті спецпосланців США Стіва Уіткоффа і Джареда Кушнера і чекає на нього, але дати поки не визначено.

Головний рупор Кремля також сказав, що для встановлення миру в Україні потрібні "спільні зусилля на зустрічних треках".

Крім того, за словами Дмитра Пєскова, завершення війни неможливе без "широкого обговорення європейської безпеки".

"Зусилля США щодо українського врегулювання відповідають російським інтересам. Росія зацікавлена у переговорах щодо України, зберігає відкритість до цього процесу", — зазначив спікер Кремля.

