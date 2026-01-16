У Кремлі зробили нову заяву про встановлення миру в Україні: що вимагають

Рубрики
Путинський режим знову дає зрозуміти, що зацікавлений у продовженні переговорів із США, які ні до чого не призводять, і Росія може й надалі продовжувати війну проти України. Це випливає з новою заявою прес-секретаря російського диктатора Путіна Дмитра Пєсков, який, з одного боку, підтвердив зацікавленість у візиті спецпосланців Трампа до Росії, а, з іншого, натякнув на потребу враховувати інтереси Кремля, без чого миру в Україні не буде.
Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел
У розмові з російськими пропагандистами Дмитро Пєсков зазначив, що Росія зацікавлена в новому візиті спецпосланців США Стіва Уіткоффа і Джареда Кушнера і чекає на нього, але дати поки не визначено.
Головний рупор Кремля також сказав, що для встановлення миру в Україні потрібні "спільні зусилля на зустрічних треках".
Крім того, за словами Дмитра Пєскова, завершення війни неможливе без "широкого обговорення європейської безпеки".
