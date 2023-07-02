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Европейский политик назвал Орбана настоящим другом его страны

На критику Виктора Орбана лидер европейской страны защитил венгерского премьер-министра.

сегодня, 12:00
Автор:
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Slava Kot
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Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили отреагировал на критику в сторону венгерского премьера Виктора Орбана и назвал его "настоящим другом" страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

Европейский политик назвал Орбана настоящим другом его страны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Депутат из Грузии Роман Гоциридзе назвал венгерского лидера Виктора Орбана "чертом". На эти слова ответил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и призвал Гоциридзе контролировать свои высказывания по поводу политиков других стран.


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"Я призываю вас быть корректными, когда вы говорите об Орбане. Виктор Орбан – настоящий друг нашей страны", — сказал Гарибашвили.

По словам грузинского премьера, Орбан поддерживает вступление Грузии в НАТО и ЕС. Гарибашвили указывает, что Виктор Орбан является "один из наших стойких поклонников" в этом плане.

Журналист издания "Радио Свобода" Рикард Джозвяк поделился информацией о Венгрии, которая объявила, что будет против вступления Украины в ЕС из-за спора о правах меньшинств в Закарпатье. Одним из условий снятия вето Венгрия указывает на необходимость предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Михаил Подоляк отреагировал на скандальные заявления Виктора Орбана, касающиеся того, что Украина не может выиграть войну против России. Орбан назвал это "невозможным".

Также "Комментарии" писали, что венгерский политик ответил, есть ли для него президент России Владимир Путин военным преступником. Кроме того, Виктор Орбан призывает не говорить о военных преступлениях Путина. По мнению премьер-министра Венгрии, таким образом, российскому президенту будет сложно посадить за стол переговоров.



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/06/30/7164822/
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