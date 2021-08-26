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Европейский суд по правам человека призвал правительства двух стран помочь мигрантам

Заявление Европейского суда действительно в течение трех недель

сегодня, 10:55
Автор:

Козлова Альбіна

Европейский суд по правам человека призвал правительства двух стран помочь мигрантам

Мигранты на границе Польши с Беларусью, фото Jakub Kaminski

В Европейский суд по правам человека подали два заявления иностранцы, застрявшие на границе с Беларусью. Суд принял решение о введении временной меры в делах "Амири и другие против Польши" (заявление № 42120/21) и "Ахмед и другие против Латвии" (заявление) №42165 / 21). Об этом говорится на сайте Европейского суда.

Предписание суда действительно в течение трех недель.

Известно, что несколько десятков граждан Афганистана и Ирака застряли на пограничной территории между тремя странами. Людей не пускают через пограничные пункты и они разбили лагерь на границе Беларуси.

Согласно решению суда правительства Польши и Латвии должны помочь беженцам гуманитарно и предоставить убежище, если есть такая возможность. Обязательства впустить на свою территорию мигрантов решение суда не предусматривает.

На границе с Латвией застрял 41 гражданин Ирака, на границе с Польшей — 32 гражданина Афганистана, ищущих политической защиты. В страны Евросоюза людей не пускают, в Беларусь они не хотят возвращаться.

В Латвии с 10 августа введен режим чрезвычайной ситуации в приграничных регионах из-за нашествия мигрантов. По словам латвийских чиновников, Центры временного содержания мигрантов переполнены в стране.

Польша и Латвия высказались о том, что будут строить забор на своих границах для защиты от беженцев. В Литве продолжают ловить нелегалов на границах. Там нарастает напряжение внутри общества, граждане страны начинают протестовать против мигрантов.

Как сообщал портал "Комментарии", в Нидерландах протестуют против беженцев из Афганистана. Там протестующие жгли автомобильные шины, их разогнала полиция с собаками.




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