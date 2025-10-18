logo

Европу будет трясти: Россия восстанавливает сеть необычных агентов
Европу будет трясти: Россия восстанавливает сеть необычных агентов

В СВР рассказали, как Кремль пытается восстановить российскую разведывательную сеть в Европе после разгрома

18 октября 2025, 17:30
Автор:
Кравцев Сергей

Российская разведывательная сеть с начала полномасштабной войны в Украине потеряла более 700 агентов в Европе. Поэтому сейчас россияне активно вербуют так называемых "одноразовых шпионов". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

Европу будет трясти: Россия восстанавливает сеть необычных агентов

Российские агенты. Фото: из открытых источников

В СВР напомнили, что с февраля 2022 года российская разведывательная сеть в Европе была разгромлена. Европейские спецслужбы выслали около 700 российских шпионов, которые чаще всего действовали под прикрытием дипломатических учреждений РФ.

"Самые масштабные чистки произошли в Болгарии, где статус "persona non grata" получили 82 представителя российских дипучреждений. В Германии выслали 65 человек, в Польше — 58, Румынии — 52, Словакии — 39, Нидерландах и Словении — по 34 и т.д.", — отметили в СВР.

После потери этой разведывательной сети российские спецслужбы переключили внимание на вербовку гражданских жителей европейских стран. Всего с 2022 года зафиксировано: 47 случаев шпионажа в пользу Кремля в Польше; 20 — в Эстонии; 19 — в Латвии; 12 — в Германии; 10 — в Соединенном Королевстве.

"В целом подозреваемыми в работе на Россию стали 130 человек в 12 европейских странах", — говорится в сообщении СВР.

При этом оккупанты, понимая неотвратимость провала своих агентов, взялись за практику вербовки так называемых "одноразовых шпионов". Их вербуют на разовую работу – для получения информации или выполнения определенной задачи.

Враг использует для вербовки интернет, социальные сети, церковные общины, спортивные клубы и массовые мероприятия. Именно там российские спецслужбы ищут потенциальных исполнителей.

"Это часть гибридной стратегии Кремля, направленной на подрыв безопасности европейских государств. Служба внешней разведки Украины призывает украинцев и граждан других стран к бдительности, чтобы не стать инструментом российской агрессии", — резюмировали в СВР.

Читайте также на портале "Комментарии" - экс-глава ЦРУ ответил, готова ли РФ к войне с НАТО.



Источник: https://szru.gov.ua/news-media/news/700-vyslanykh-dyplomativ-i-130-novykh-sprav--ievropa-vidpovidaie-na-shpyhunsku-ekspansiyu-moskvy
