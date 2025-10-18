Европу будет трясти: Россия восстанавливает сеть необычных агентов

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российская разведывательная сеть с начала полномасштабной войны в Украине потеряла более 700 агентов в Европе. Поэтому сейчас россияне активно вербуют так называемых "одноразовых шпионов". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.
Российские агенты. Фото: из открытых источников
В СВР напомнили, что с февраля 2022 года российская разведывательная сеть в Европе была разгромлена. Европейские спецслужбы выслали около 700 российских шпионов, которые чаще всего действовали под прикрытием дипломатических учреждений РФ.
После потери этой разведывательной сети российские спецслужбы переключили внимание на вербовку гражданских жителей европейских стран. Всего с 2022 года зафиксировано: 47 случаев шпионажа в пользу Кремля в Польше; 20 — в Эстонии; 19 — в Латвии; 12 — в Германии; 10 — в Соединенном Королевстве.
При этом оккупанты, понимая неотвратимость провала своих агентов, взялись за практику вербовки так называемых "одноразовых шпионов". Их вербуют на разовую работу – для получения информации или выполнения определенной задачи.
Враг использует для вербовки интернет, социальные сети, церковные общины, спортивные клубы и массовые мероприятия. Именно там российские спецслужбы ищут потенциальных исполнителей.
Читайте также на портале "Комментарии" - экс-глава ЦРУ ответил, готова ли РФ к войне с НАТО.