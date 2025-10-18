Європу трястиме: Росія відновлює мережу незвичайних агентів

Російська розвідувальна мережа від початку повномасштабної війни в Україні втратила понад 700 агентів у Європі. Тому зараз росіяни активно вербують так званих "одноразових шпигунів". Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

Російські агенти. Фото: з відкритих джерел

У СЗР нагадали, що з лютого 2022 року російська розвідувальна мережа в Європі була розгромлена. Європейські спецслужби надіслали близько 700 російських шпигунів, які найчастіше діяли під прикриттям дипломатичних установ РФ.

"Наймасштабніші чистки відбулися в Болгарії, де статус "persona non grata" дістали 82 представники російських дипустанов. У Німеччині вислали 65 осіб, у Польщі — 58, Румунії — 52, Словаччині — 39, Нідерландах і Словенії — по 34 тощо", — зазначили в СЗР.

Після втрати цієї розвідувальної мережі російські спецслужби перейшли на вербування громадянських жителів європейських країн. Усього з 2022 року зафіксовано: 47 випадків шпигунства на користь Кремля у Польщі; 20 — в Естонії; 19 – у Латвії; 12 – у Німеччині; 10 – у Сполученому Королівстві.

"Загалом підозрюваними у роботі на Росію стали 130 осіб у 12 європейських країнах", — йдеться у повідомленні СЗР.

При цьому окупанти, розуміючи невідворотність провалу своїх агентів, взялися за практику вербування так званих одноразових шпигунів. Їх вербують на разову роботу – для отримання інформації чи виконання певного завдання.

Ворог використовує для вербування інтернет, соціальні мережі, церковні громади, спортивні клуби та масові заходи. Саме там російські спецслужби шукають потенційних виконавців.

"Це частина гібридної стратегії Кремля, спрямованої на підрив безпеки європейських держав. Служба зовнішньої розвідки України закликає українців та громадян інших країн до пильності, щоб не стати інструментом російської агресії", — резюмували у СЗР.

