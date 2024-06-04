Европу охватывают панические настроения: СМИ узнали причину

Европейцы всерьез напуганы перспективой возможного выхода США из НАТО в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале журнала "The Atlantic".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Авторы материала приводят слова генсек НАТО Йенс Столтенберг, которые он произнес на апрельских торжествах по случаю 75-й годовщины создания альянса. Тогда он сказал, что Соединенные Штаты покинули Европу после Первой мировой войны. Это не был большой успех. Нельзя точно сказать, каким будет следующий кризис, или следующий конфликт, или следующая война.

"Но пока мы будем вместе, никто не сможет нам угрожать — мы в безопасности", — заявил Столтенберг.

Автор публикации отмечает, что очевидный страх Европы быть брошенной США читается не только в речи генсека НАТО. Он постоянно присутствует в европейском политикуме — от Брюсселя до Таллина. Этот страх порожден несколькими факторами — не только российским вторжением в Украину и растущим потенциалом агрессора, но также неспособностью США своевременно поддержать Украину, что вылилось в многомесячное блокирование большого пакета военной помощи Конгрессом США. И это на фоне откровенных намеков Дональда Трампа — потенциально нового президента США — вывести Америку из НАТО.

Присутствие тревоги автору материала подтвердила также бывшая замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

По ее словам, иностранные коллеги прямо ей говорили, что первый президентский срок Трампа многие восприняли как случайность. Но второе вхождение Трампа в Белый дом будет означать, что Европа уже никогда не сможет доверять Америке.

"Немцы готовятся к возвращению Трампа. Чиновники в министерстве иностранных дел наметили ряд сфер политики, которые, вероятно, могут быть дестабилизированы его переизбранием — НАТО, Украина, пошлины, изменение климата — и пишут детальные предложения о том, как справиться с последствиями", — пишет The Atlantic.

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