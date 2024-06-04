logo

BTC/USD

70677.74

ETH/USD

3807.05

LTC/USD

82.65

USD/UAH

40.90

EUR/UAH

44.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Европу охватывают панические настроения: СМИ узнали причину
commentss НОВОСТИ Все новости

Европу охватывают панические настроения: СМИ узнали причину

По информации The Atlantic: Европа с ужасом готовится ко второму сроку Трампа

сегодня, 17:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Европейцы всерьез напуганы перспективой возможного выхода США из НАТО в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале журнала "The Atlantic".

Европу охватывают панические настроения: СМИ узнали причину

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Авторы материала приводят слова генсек НАТО Йенс Столтенберг, которые он произнес на апрельских торжествах по случаю 75-й годовщины создания альянса. Тогда он сказал, что Соединенные Штаты покинули Европу после Первой мировой войны. Это не был большой успех. Нельзя точно сказать, каким будет следующий кризис, или следующий конфликт, или следующая война. 

"Но пока мы будем вместе, никто не сможет нам угрожать — мы в безопасности", — заявил Столтенберг.

Автор публикации отмечает, что очевидный страх Европы быть брошенной США читается не только в речи генсека НАТО. Он постоянно присутствует в европейском политикуме — от Брюсселя до Таллина. Этот страх порожден несколькими факторами — не только российским вторжением в Украину и растущим потенциалом агрессора, но также неспособностью США своевременно поддержать Украину, что вылилось в многомесячное блокирование большого пакета военной помощи Конгрессом США. И это на фоне откровенных намеков Дональда Трампа — потенциально нового президента США — вывести Америку из НАТО.

Присутствие тревоги автору материала подтвердила также бывшая замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

По ее словам, иностранные коллеги прямо ей говорили, что первый президентский срок Трампа многие восприняли как случайность. Но второе вхождение Трампа в Белый дом будет означать, что Европа уже никогда не сможет доверять Америке.

"Немцы готовятся к возвращению Трампа. Чиновники в министерстве иностранных дел наметили ряд сфер политики, которые, вероятно, могут быть дестабилизированы его переизбранием — НАТО, Украина, пошлины, изменение климата — и пишут детальные предложения о том, как справиться с последствиями", — пишет The Atlantic.

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп рассказал о последствиях для США, если он окажется за решеткой.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости