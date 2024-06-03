Трамп рассказал о последствиях для США, если он окажется за решеткой

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Кравцев Сергей
Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что "не против" возможного приговора в виде лишения свободы или домашнего ареста по обвинениям в фальсификации деловой документации, по которым его признали виновным в Нью-Йорке. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Дональд Трамп сделал в интервью "Fox News".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
На вопрос журналиста о возможном наказании, которое ему должны присудить в Нью-Йорке, в частности заключение, Трамп сказал: "Я не против".
Экс-президент США считает, что, если его действительно посадят в тюрьму, он "не уверен, что общественность это выдержит".
Читайте также на портале "Комментарии" — Республиканская партия номинирует Дональда Трампа кандидатом в президенты США независимо от того, какой приговор вынесет для него судья по уголовному делу по умолчанию денег. Такое заявление в эфире телеканала "CNN" сделала сопредседатель Национального комитета Республиканской партии Лара Трамп.
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