logo

BTC/USD

69195.25

ETH/USD

3822.05

LTC/USD

83.78

USD/UAH

41.10

EUR/UAH

44.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Трамп рассказал о последствиях для США, если он окажется за решеткой
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп рассказал о последствиях для США, если он окажется за решеткой

Говоря о возможном заключении Трамп высказался, что он не против, но есть один нюанс

сегодня, 08:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Бывший глава Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что "не против" возможного приговора в виде лишения свободы или домашнего ареста по обвинениям в фальсификации деловой документации, по которым его признали виновным в Нью-Йорке. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Дональд Трамп сделал в интервью "Fox News".

Трамп рассказал о последствиях для США, если он окажется за решеткой

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

На вопрос журналиста о возможном наказании, которое ему должны присудить в Нью-Йорке, в частности заключение, Трамп сказал: "Я не против".

"Я видел, как один из моих адвокатов на днях по телевидению сказал: "О нет, вы же не хотите так поступить с президентом". Я ответил: "Не надо ни о чем просить", – добавил бывший президент США.

Экс-президент США считает, что, если его действительно посадят в тюрьму, он "не уверен, что общественность это выдержит".

"Я думаю, что общественности будет трудно это выдержать, знаете, в определенный момент наступает переломный момент", – сказал Трамп.

Читайте также на портале "Комментарии" — Республиканская партия номинирует Дональда Трампа кандидатом в президенты США независимо от того, какой приговор вынесет для него судья по уголовному делу по умолчанию денег. Такое заявление в эфире телеканала "CNN" сделала сопредседатель Национального комитета Республиканской партии Лара Трамп.

"Мы должны строить планы по мере того, как это будет развиваться, и у нас будет несколько планов на случай непредвиденных обстоятельств. Правда в том, что на самом деле не имеет значения, мы выдвинем Дональда Трампа как нашего республиканского кандидата, и это то, что в конечном счете имеет значение", — заявила Лара Трамп.

Также издание "Комментарии" сообщало – о чем говорят новые заявления окружения Трампа: действительно ли это неприятный сигнал для Украины. Эксперты детально проанализировали ситуацию.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости