Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина якобы совершает "политический шантаж" в отношении Венгрии, препятствуя возобновлению работы нефтепровода "Дружба". Об этом он сказал в Братиславе во время пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио.

Роберт Фицо. Фото из открытых источников

Роберт Фицо заявил, что из-за нефтепровода "Дружба", который транспортирует российскую нефть через территорию Украины в Венгрию и Словакию, Киев может "шантажировать" страны Европы, которые до сих пор покупают энергоресурсы в РФ.

Фицо предположил, что технические работы Украины, начатые из-за российской атаки по трубопроводу, уже могли быть завершены, однако Киев якобы затягивает возобновление поставок. По словам словацкого премьера, это может быть связано с позицией Будапешта по поводу членства Украины в Европейском Союзе.

"Я воспринимаю то, что происходит сегодня вокруг нефти, как политический шантаж по отношению к Венгрии из-за бескомпромиссной позиции Венгрии относительно членства Украины в ЕС", — сказал Фицо.

Словацкий лидер также пригрозил, что Братислава теоретически могла бы ответить прекращением экспорта электроэнергии в Украину. Однако, по словам Фицо, Словакия не пойдет на такой шаг из-за "сострадания" к украинским гражданам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Украины Андрей Сибига показал последствия удара РФ по нефтепроводу "Дружба" и обратился к Венгрии из-за отсутствия осуждения России. По его словам, правительство Орбана молчит, когда Россия бьет по нефтепроводу, однако жалуется, когда подобные действия происходят со стороны Украины.

Также "Комментарии" писали, что Орбан заявил, что Украина якобы "объявила войну" Венгрии.