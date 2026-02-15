logo_ukra

Головна Новини Світ Європа Фіцо поскаржився на серйозний "шантаж" з боку України: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Фіцо поскаржився на серйозний "шантаж" з боку України: деталі

Роберт Фіцо звинуватив Україну у політичному шантажі Угорщини.

15 лютого 2026, 17:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна нібито чинить "політичний шантаж" щодо Угорщини, перешкоджаючи відновленню роботи нафтопроводу "Дружба". Про це він сказав у Братиславі під час пресконференції з держсекретарем США Марко Рубіо.

Фіцо поскаржився на серйозний "шантаж" з боку України: деталі

Роберт Фіцо. Фото з відкритих джерел

Роберт Фіцо заявив, що через нафтопровід "Дружба", який транспортує російську нафту через територію України до Угорщини та Словаччини, Київ може "шантажувати" країни Європи, які досі купують енергоресурси в РФ. 

Фіцо припустив, що технічні роботи України початі через російську атаку по трубопроводу вже могли бути завершені, однак Київ нібито затягує відновлення поставок. За словами словацького прем’єра, це може бути пов’язано з позицією Будапешта щодо членства України в Європейському Союзі. 

"Я сприймаю те, що відбувається сьогодні навколо нафти, як політичний шантаж щодо Угорщини через безкомпромісну позицію Угорщини щодо членства України в ЄС", — сказав Фіцо.

Словацький лідер також пригрозив, що Братислава теоретично могла б відповісти припиненням експорту електроенергії до України. Однак, за словами Фіцо, Словаччина не піде на такий крок через "співчуття" до українських громадян. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що очільник МЗС України Андрій Сибіга показав наслідки удару РФ по нафтопроводу "Дружба" і звернувся до Угорщини через відсутність засудження Росії. За його словами, уряд Орбана мовчить, коли Росія б'є по нафтопроводу, однак скаржиться, коли подібні дії відбуваються з боку України.

Також "Коментарі" писали, що Орбан заявив, що Україна нібито "оголосила війну" Угорщині.



Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/02/15/7231241/
