Финляндия фиксирует рекордную миграцию из России: больше чем после распада СССР

Статистическое управление Финляндии обнародовало миграционные данные за 2022 год. Оказалось, что там зафиксирован рекордный наплыв граждан России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

Россияне бегут от армии. Фото из открытых источников

Согласно последним данным статистического управления в 2022 году в Финляндию эмигрировали 6003 человека из России. Такой показатель является самым большим с момента распада Советского Союза.

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"В годы после распада Советского Союза, 1992-1995, из России было примерно 1700-2600 эмиграции в год. А к 2021 году эмиграция из России оставалась ниже 3100 человек в год", — сообщило Статистическое управление Финляндии.

В 1990 году в Финляндию эмигрировало 1958 человек, а уже в следующем году, когда СССР потерпел крушение, этот показатель увеличился до уровня 5515 человек и оставался рекордным до 2022 года.

Одна из самых больших волн побега российских граждан из РФ произошла осенью прошлого года, когда Кремль объявил о частичной мобилизации своих жителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Финляндия не спешит предоставить убежище россиянам, бежавшим от российской армии. Северная страна ожидает решения Европейского Союза, который должен решить судьбу покинувших свою страну граждан РФ. Сейчас в Финляндии более 1000 россиян ждут возможности получить статус беженца.

Также "Комментарии" писали, что Финляндия строит забор на общей границе с Российской Федерацией. Такое решение было принято после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Проект распланирован на несколько лет, и первая секция ограждения от наплыва российских мигрантов уже введена в эксплуатацию.