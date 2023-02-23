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Финляндия назвала количество танков Leopard 2, которые передаст Украине в новом пакете

Финляндия озвучила, сколько танков немецкого производства Leopard 2 будет отправлено в Украину в 13 пакете военной помощи.

сегодня, 18:38
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Автор:

Slava Kot

Министерство обороны Финляндии объявило о новом пакете военной помощи для Украины. В него вошли также танки Leopard 2. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-релиз финского министерства обороны.

Финляндия назвала количество танков Leopard 2, которые передаст Украине в новом пакете

Немецкий танк Leopard 2. Фото из открытых источников

23 февраля Финляндия сообщила о 13-м пакете военной помощи для Украины. В рамках сотрудничества с союзниками министерство обороны Финляндии объявило о предоставлении трех танков немецкого производства Leopard 2.


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"24 февраля, исполняется год с начала российско-захватнической войны, и Украина продолжает нуждаться в поддержке в своей защите. Мы будем присылать больше оборонной техники и участвовать в сотрудничестве с Leopard вместе с нашими партнерами", — говорится в заявлении министра обороны Микко Саволы.

В прессрелизе финского министерства обороны сообщается, что детальный перечень всей военной техники, которая следует в Украину, сейчас засекречен. Также в целях безопасности не будет обнародован способ доставки военной помощи.

Общая стоимость нового пакета военной помощи от Финляндии составляет 160 млн. евро, а сумма всей военной техники составляет 750 млн. евро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что французские колесные танки AMX-10 RC направляются в Украину. По данным министерства обороны Франции, общее количество колесных танков, которые попадут в Украину, составляет 14 единиц.

Также "Комментарии" писали о российском эксперте, который признался, что американские такны M1 Abrams превосходят все танки Российской Федерации. Такая ситуация может привести к негативным последствиям на поле боя.



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Источник: https://www.defmin.fi/en/topical/press_releases_and_news/finlands_latest_defence_materiel_package_to_ukraine_includes_three_leopard_2_mine_clearing_tanks.13423.news#187b79d4
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