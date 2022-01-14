Финляндия отказалась от членства в НАТО: какая причина

Пока Финляндия не планирует вступать в НАТО, заявил в пятницу, 14 января, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто на фоне усиления напряженности в сфере безопасности между гигантским соседом Финляндии Россией и Украиной. Об этом сообщает Reuters.

Флаги в преддверии встречи министров обороны НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе - Reuters

"Финляндия не обсуждает присоединение к НАТО, и в Финляндии не планируется такой проект... Политика безопасности Финляндии остается неизменной", — сказал Хаависто журналистам на телеконференции после встречи министров иностранных дел Европейского Союза во Франции.

Комментируя предупреждение министра иностранных дел Польши о том, что Европа сейчас ближе всего к войне за 30 лет, Хаависто сказал, что понимает давление на Украину и Польшу из-за нарастания напряженности на их границах.

"Но я надеюсь, что мы не в такой ситуации", – сказал Хаависто.

Заинтересованность Финляндии и Швеции по поводу членства в НАТО стала темой международных дебатов на этой неделе, когда российские и американские официальные лица провели переговоры по политике безопасности в Женеве.

В четверг, 13 января, госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью MSNBC намекнул, что Финляндия хочет присоединиться к НАТО после того, как представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия будет рассматривать вступление Финляндии в НАТО как "инструмент конфронтации".

Финляндия, разделяющая сложную историю с Россией после столкновения двух стран во время Второй мировой войны, долгое время оставляла дверь в НАТО открытой, заявляя, что она имеет право подать заявку на членство, если захочет.

Финляндия сотрудничает с НАТО с 1994 года и присоединилась к партнерству с расширенными возможностями в 2014 году после аннексии Россией Крыма.

Как сообщали ранее "Комментарии", в МИД РФ назвали две "красные линии" России по вступлению Украины в НАТО.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!