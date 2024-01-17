Финны показывают рекордно негативное отношение к России: результаты опроса

Почти каждый житель Финляндии отрицательно относится к России. Об этом свидетельствует опрос "Ценности и отношения" от организации EVA, по которым оказалось, что 94% финнов имеют негативное отношение к России. Эти показатели стали самыми высокими среди других стран.



Граждане Финляндии отрицательно относятся к России. Фото из открытых источников

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, финны изменили свое мировоззрение во внешней политике и безопасности. Теперь граждане Финляндии считают, что друзей можно найти в странах Запада и других развитых демократиях. Кроме того, Финляндия стала членом НАТО и считает США близким союзником.

Согласно опросу, финны наиболее негативно относятся к авторитарным государствам, в частности России, Турции и Китаю. Лидером по этому показателю стала Россия – 94% финнов указали, что негативно относятся к этой стране. Турция оказалась на втором месте – 77%, а Китай с результатом 72% замыкает тройку стран с наиболее негативным отношением от граждан Финляндии.

Наиболее положительное отношение среди крупных мировых экономик у финнов к Японии – 76%. Следом за ней следуют Германия – 74%, Великобритания – 73%, Франция – 65% и США – 64%.

Несмотря на то, что финны имеют положительное отношение к Соединенным Штатам, но указывают, что эта страна у них вызывает подозрение. 69% граждан Финляндии объясняют, что США непредсказуемый союзник, поскольку там президентом могут стать такие люди, как Дональд Трамп.

Украина не попала в опрос по поводу отношения финнов к другим странам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше изменилось отношение к украинцам после начала войны.

Также "Комментарии" писали, что в Румынии изменились симпатии к Украине и России.