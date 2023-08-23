logo

BTC/USD

25929.95

ETH/USD

1640.88

LTC/USD

64.60

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

42.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Гагаузия рассматривает возможность провозгласить независимость от Молдовы
commentss НОВОСТИ Все новости

Гагаузия рассматривает возможность провозгласить независимость от Молдовы

Представители автономной территории Молдовы намерены собраться для возможного объявления независимости.

сегодня, 11:10
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Руководитель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов рассказал, что 9 сентября состоится съезд депутатов всех уровней автономии, на котором могут рассмотреть провозглашение независимости Гагаузии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на молдавский ресурс News Maker.

Гагаузия рассматривает возможность провозгласить независимость от Молдовы

Руководитель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов. Фото из открытых источников

Представитель гагаузов Дмитрий Константинов утверждает, что власти в Молдове не должным образом относятся к автономии Гагаузии, поэтому возможно состоится отделение от Кишинева.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Будем решать, что делать дальше. Вероятно, что можем снова провозгласить республику Гагаузия. Народ требует этого, потому что центральная власть Молдовы вяло относится к нашему законодательству", — сказал Константинов.

Гагаузские депутаты на предварительном заседании поставили ряд условий для Молдовы, в частности, они касались особого правового статуса Гагагузии, изменений законодательства Молдовы в соответствии со статусом Гагаузии, восстановления в автономии деятельности налоговой, экологической, статистической и других служб. Кроме того, гагаузские чиновники призывают власти Молдовы не вмешиваться в избирательный процесс в Гагаузии и перестать угрожать или запугивать уголовными делами против представителей ЦИК региона.

Напомним, что молдавский центр борьбы с коррупцией изъял списки избирателей в Гагаузии из-за подозрения в незаконном финансировании партий и подкупе местных избирателей.

После распада СССР Гагаузия провозгласила свою независимость и была отдельной республикой в период с 1990 по 1994 год. В 1995 году Гагаузия вошла в состав Молдавии как автономия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что жительница Молдовы получила наказание за призыв к уничтожению украинцев.

Также "Комментарии" писали, кто победит на президентских выборах в Молдове — результаты опроса.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://newsmaker.md/rus/novosti/gagauziya-vnov-mozhet-provozglasit-sebya-respublikoy-konstantinov-rasskazal-o-sezde-deputatov-vseh-urovney-avtonomii/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!