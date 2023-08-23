Гагаузия рассматривает возможность провозгласить независимость от Молдовы

Руководитель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов рассказал, что 9 сентября состоится съезд депутатов всех уровней автономии, на котором могут рассмотреть провозглашение независимости Гагаузии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на молдавский ресурс News Maker.

Руководитель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов. Фото из открытых источников

Представитель гагаузов Дмитрий Константинов утверждает, что власти в Молдове не должным образом относятся к автономии Гагаузии, поэтому возможно состоится отделение от Кишинева.

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"Будем решать , что делать дальше. Вероятно, что можем снова провозгласить республику Гагаузия. Народ требует этого, потому что центральная власть Молдовы вяло относится к нашему законодательству", — сказал Константинов.

Гагаузские депутаты на предварительном заседании поставили ряд условий для Молдовы, в частности, они касались особого правового статуса Гагагузии, изменений законодательства Молдовы в соответствии со статусом Гагаузии, восстановления в автономии деятельности налоговой, экологической, статистической и других служб. Кроме того, гагаузские чиновники призывают власти Молдовы не вмешиваться в избирательный процесс в Гагаузии и перестать угрожать или запугивать уголовными делами против представителей ЦИК региона.

Напомним, что молдавский центр борьбы с коррупцией изъял списки избирателей в Гагаузии из-за подозрения в незаконном финансировании партий и подкупе местных избирателей.

После распада СССР Гагаузия провозгласила свою независимость и была отдельной республикой в период с 1990 по 1994 год. В 1995 году Гагаузия вошла в состав Молдавии как автономия.

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