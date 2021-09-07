Германия обвинила Россию в кибератаке на политиков парламента

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Козлова Альбіна
Россию обвинили в кибератаке на политиков Германии. Про этом сообщает Тhe National News.
Германия обвинила Россию в кибератаке, фото из открытых источников
В Министерстве иностранных дел (МИД) Германии отметили, что у них есть информация об организаторах кибератаки хакеров. В сообщении отмечается, что это безусловно российская военная разведка ГРУ. Хакеры имели задание украсть пароли электронных почт политиков для вероятного вмешательства в выборы.
По словам представительницы МИД Андреа Сассе, сейчас в политических кругах Германии царит тревога из-за хакерской атаки. Аналитики опасаются, что украденные данные могут быть использованы для введения в заблуждение избирателей путем публикации фейковых сообщений с аккаунтов политиков. Сассе также подчеркнула, что такие действия представляют собой угрозу для безопасности Федеративной Республики Германия.
Со стороны Германии уже направлено в Москву сообщение с требованиями прекратить кибератаки. Сообщается, что фишинговая атака в Германии была связана с хакерской кампанией, известной как Ghostwriter. Известно, что партия "Зеленые" хочет отказаться от газопровода. Именно члены этой партии могли стать мишенями кибератак.
Напомним, что выборы в Германии пройдут 26 сентября. Сообщается, что на этих выборах Ангела Меркель не подавала свою кандидатуру на пост канцлера.
Как сообщает портал "Комментарии", США и Германия обнародовали совместное соглашение о завершении строительства "Северного потока-2", где обещают поддержку суверенитета и независимости Украины. Эксперты прокомментировали ситуацию с точки зрения того, как это повлияет на Украину.
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