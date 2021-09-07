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Германия обвинила Россию в кибератаке на политиков парламента

Члены одной из политических партий могли стать мишенями кибератак

сегодня, 12:50
Автор:

Козлова Альбіна

Россию обвинили в кибератаке на политиков Германии. Про этом сообщает Тhe National News.

Германия обвинила Россию в кибератаке на политиков парламента

Германия обвинила Россию в кибератаке, фото из открытых источников

В Министерстве иностранных дел (МИД) Германии отметили, что у них есть информация об организаторах кибератаки хакеров. В сообщении отмечается, что это безусловно российская военная разведка ГРУ. Хакеры имели задание украсть пароли электронных почт политиков для вероятного вмешательства в выборы.

По словам представительницы МИД Андреа Сассе, сейчас в политических кругах Германии царит тревога из-за хакерской атаки. Аналитики опасаются, что украденные данные могут быть использованы для введения в заблуждение избирателей путем публикации фейковых сообщений с аккаунтов политиков. Сассе также подчеркнула, что такие действия представляют собой угрозу для безопасности Федеративной Республики Германия.

"Эти нападения могут служить подготовкой к операциям влияния, таких как кампании дезинформации, связанные с выборами", — сказала дипломат.

Со стороны Германии уже направлено в Москву сообщение с требованиями прекратить кибератаки. Сообщается, что фишинговая атака в Германии была связана с хакерской кампанией, известной как Ghostwriter. Известно, что партия "Зеленые" хочет отказаться от газопровода. Именно члены этой партии могли стать мишенями кибератак.

Напомним, что выборы в Германии пройдут 26 сентября. Сообщается, что на этих выборах Ангела Меркель не подавала свою кандидатуру на пост канцлера.

Как сообщает портал "Комментарии", США и Германия обнародовали совместное соглашение о завершении строительства "Северного потока-2", где обещают поддержку суверенитета и независимости Украины. Эксперты прокомментировали ситуацию с точки зрения того, как это повлияет на Украину.


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Источник: https://www.thenationalnews.com/world/europe/2021/09/06/germany-blames-russia-for-cyber-attack-weeks-from-election-day/
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