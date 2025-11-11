Гибридная война РФ против ЕС уже в полном разгаре: что происходит в Европе

Западные правительства давно подозревают Россию в ведении гибридной войны для дестабилизации и подрыва поддержки Украины. Германия и Бельгия направили военные команды для противодействия дронам, которые все чаще появляются над стратегически важными объектами в странах ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Дроны. Фото: из открытых источников

В материале приводится цитата министра обороны Бельгии Тео Франкена, который отметил, что беспилотники намеренно картографируют инфраструктуру военных баз.

Министр обороны Германии Борис Писториус предположил, что рост вторжений может быть связан с инициативой ЕС по использованию замороженных российских активов для финансирования украинской армии.

Большинство дронов не представляют прямой физической угрозы для населения, однако вблизи аэропортов они могут серьезно влиять на безопасность полетов.

Пассажирские самолеты не сертифицированы для столкновений с дронами, даже небольшой БПЛА может пробить лобовое стекло кабины пилота или топливный бак. Пилот Мориц Бюргер рассказал, что в начале года почти столкнулся с неизвестным дроном во время подлета к аэропорту Цюриха.

Обнаружение дронов в воздушном пространстве Европы сложное из-за их небольших размеров и низкой высоты полета. Для этого нужны различные сенсоры: видеокамеры, радиоприемники и акустические датчики, а их приобретение и эксплуатация часто дорогостоящие.

Сбивать дроны сложно и юридически рискованно, особенно в густонаселенных районах.

В Германии военные отвечают за перехват беспилотников над военными зонами, а полиция — над аэропортами. Однако даже в пределах аэропортов ответственность распределена между различными структурами.

