Західні уряди давно підозрюють Росію у веденні гібридної війни для дестабілізації та підриву підтримки України. Німеччина та Бельгія направили військові команди для протидії дронам, які все частіше з'являються над стратегічно важливими об'єктами у країнах ЄС. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Wall Street Journal.

Дрони. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі наводиться цитата міністра оборони Бельгії Тео Франкена, який зазначив, що безпілотники навмисно картографують інфраструктуру військових баз.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустив, що зростання вторгнень може бути пов'язане з ініціативою ЄС щодо використання заморожених російських активів для фінансування української армії.

Більшість дронів не є прямою фізичною загрозою для населення, проте поблизу аеропортів вони можуть серйозно впливати на безпеку польотів.

Пасажирські літаки не сертифіковані для зіткнень із дронами, навіть невеликий БПЛА може пробити лобове скло кабіни пілота чи паливний бак. Пілот Моріц Бюргер розповів, що на початку року майже зіткнувся з невідомим дроном під час підльоту до аеропорту Цюріха.

Виявлення дронів у повітряному просторі Європи складне через їх невеликі розміри та низьку висоту польоту. Для цього потрібні різні сенсори: відеокамери, радіоприймачі та акустичні датчики, а їх придбання та експлуатація часто дорогі.

Збивати дрони складно та юридично ризиковано, особливо у густонаселених районах.

У Німеччині військові відповідають за перехоплення безпілотників над військовими зонами, а поліція над аеропортами. Проте навіть у межах аеропортів відповідальність розподілено між різними структурами.

Читайте також на порталі "Коментарі" — британські війська розпочали війну з Росією: на Заході зробили гучну заяву.



