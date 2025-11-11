Все больше подтверждений, что Великобритания вместе с союзниками в Европе и по НАТО вступила в гибридную войну с Россией. Очередным подтверждением этого есть отправка военнослужащих полка ВВС Великобритании (RAF Regiment) для помощи бельгийскому правительству в защите его воздушного пространства, аэропортов и критически важной национальной инфраструктуры от российских атак дронов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет обозреватель The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Обозреватель отмечает, несмотря на то, что нет прямой связи в налетах неопознанных дронов и Кремлем, все больше доводов, что за этими выходками стоит именно Москва.

В материале говорится, что ключевая задача полка ВВС – защита аэродромов, высокотехнологичных самолетов и пилотов, поэтому их размещение в Европе выглядит вполне логичным. Именно военнослужащие Королевской артиллерии и других армейских подразделений обучены выполнять подобные задачи в боевых условиях на передовой.

При этом, обозреватель сообщает, что в России миф "о непобедимой Красной армии" исчезает. Одними из самых эффективных операций украинской армии и спецслужб стали удары дронов по критической инфраструктуре России. Похоже, именно они способны сильнее всего дестабилизировать режим Путина, поскольку населения все более раздражают перебои с перелетами, нехватка бензина и то, что российская военная машина не в состоянии предотвратить эти удары.

Дроны стали универсальной "валютой" современной войны, и те, кто контролирует их, будут обеспечивать свободу маневра, контролировать поле боя и, в конечном итоге, исход войны. В условиях гибридной войны полем боя становится все: жилые дома, социальные сети. Гибридная война может проникать во все сферы жизни, добавляет автор.

