logo

BTC/USD

104770

ETH/USD

3546.94

USD/UAH

41.96

EUR/UAH

48.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Британские войска вступили войну с Россией: на Западе сделали громкое заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Британские войска вступили войну с Россией: на Западе сделали громкое заявление

The Telegraph пишет о том, что союзники на Западе учатся, как вместе противостоять РФ в гибридной войне

11 ноября 2025, 09:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Все больше подтверждений, что Великобритания вместе с союзниками в Европе и по НАТО вступила в гибридную войну с Россией. Очередным подтверждением этого есть отправка военнослужащих полка ВВС Великобритании (RAF Regiment) для помощи бельгийскому правительству в защите его воздушного пространства, аэропортов и критически важной национальной инфраструктуры от российских атак дронов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет обозреватель The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Британские войска вступили войну с Россией: на Западе сделали громкое заявление

Британские военные. Фото: из открытых источников

Обозреватель отмечает, несмотря на то, что нет прямой связи в налетах неопознанных дронов и Кремлем, все больше доводов, что за этими выходками стоит именно Москва. 

В материале говорится, что ключевая задача полка ВВС – защита аэродромов, высокотехнологичных самолетов и пилотов, поэтому их размещение в Европе выглядит вполне логичным. Именно военнослужащие Королевской артиллерии и других армейских подразделений обучены выполнять подобные задачи в боевых условиях на передовой.

При этом, обозреватель сообщает, что в России миф "о непобедимой Красной армии" исчезает. Одними из самых эффективных операций украинской армии и спецслужб стали удары дронов по критической инфраструктуре России. Похоже, именно они способны сильнее всего дестабилизировать режим Путина, поскольку населения все более раздражают перебои с перелетами, нехватка бензина и то, что российская военная машина не в состоянии предотвратить эти удары.

Дроны стали универсальной "валютой" современной войны, и те, кто контролирует их, будут обеспечивать свободу маневра, контролировать поле боя и, в конечном итоге, исход войны. В условиях гибридной войны полем боя становится все: жилые дома, социальные сети. Гибридная война может проникать во все сферы жизни, добавляет автор.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Польше заговорили о поражении Украины в войне: что в таком случае ждет поляков.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2025/11/11/british-troops-engaged-against-putin-hybrid-offensive/
Теги:

Новости

Все новости