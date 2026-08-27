Гибридная война в разгаре: как Европа готовится к угрозам со стороны РФ

Сколько идет полномасштабная война в Украине, столько европейцы обеспокоены тем, что боевые действия вскоре могут прийти в Европу. Как Европе уберечься от великой войны? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Войска ЕС. Фото: из открытых источников

РФ ведет мощную пропагандистскую войну

Политолог, главный редактор медиаресурса Ava TV (Молдова) Андрей Андриевский отметил, что есть прямая связь между агрессивной войной, которую ведет РФ против Украины, и тем, что российские дроны попадают на территорию европейских государств. Это очевидно для всех адекватных людей.

"Одновременно РФ ведет мощную пропагандистскую войну. Россияне действуют в европейских странах изнутри и пытаются перенастроить людей, создать какое-то чувство, что не все так однозначно. Якобы может быть, сама Украина виновата? А может быть, это не русские дроны? Это их обычная тактика. Надо очень четко понимать путинский психотип. Это человек из КГБ и он все время прощупывает, что можно, а что нет. Пока что Путин видит, что ему можно так себя вести. Уже не только дроны летают над Европой. Мы видим, что там взрываются еще и военные склады. То есть, по сути, он уже нащупывает, где пределы терпения Европы", – отметил эксперт.

По его словам, из-за того, что нет никакого адекватного ответа на российские дроны в Европе, их становится все больше и больше, и россияне становятся все наглее. У Европы нет даже понимания, как отвечать на такие провокации.

Европа может почувствовать, что такое война

Военный эксперт Алексей Копытько заявил, что единственный вариант избежать переноса войны на территорию Европы – это сдвиг линии фронта к востоку, в сторону Дона, Волги или даже за нее. Свою позицию аналитик изложил, разобрав ситуацию на фронте и вокруг Украины по пунктам – от ударов по Харьковщине до глобальной геополитической игры. Ранее глава МИД РФ Лавров в очередной раз заверил, что Россия не будет воевать с Европой, хотя и с важной оговоркой.

По словам Копытько, если фронт не сдвинется на восток усилиями самой Украины и Европы, наземная линия противостояния со временем естественным образом переместится в обмелевший Дунай и в междуречья Вислы и Одры — то есть фактически на территорию ЕС.

Аналитик начал свой обзор по конкретному примеру военных преступлений России в Харьковской области. Речь идет о произошедшем утром 18 августа в поселке Печенеги. По словам эксперта, россияне целенаправленно ударили по оживленному утром району автостанции.

Аналитик добавил, что задача для Европы не решается сдачей Украины Кремлю на растерзание – наоборот, в таком случае давление только усилится, и о привычном европейском образе жизни придется забыть. В то же время, по его оценке, продолжать войну на истощение в нынешнем режиме тоже не удастся: Россия и дальше будет терять ресурсы, но будет терпеть — и еще как минимум год точно выдержит.

Также издание "Комментарии" сообщало – дроны ударили по двум ключевым заводам в России: детали от Генштаба.



