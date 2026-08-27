Гібридна війна в розпалі: як Європа готується до загроз з боку РФ

Скільки йде повномасштабна війна в Україні, стільки європейці переймаються через те, що бойові дії невдовзі можуть прийти в Європу. Як Європі уберегтися від великої війни? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, проаналізувавши думки експертів.

Війська ЄС. Фото: із відкритих джерел

РФ веде наймогутнішу пропагандистську війну

Політолог, головний редактор медіаресурсу Ava TV (Молдова) Андрій Андрієвський зазначив, є прямий зв’язок між агресивною війною, яку веде РФ проти України, і тим, що російські дрони потрапляють на територію європейських держав. Це очевидно для всіх адекватних людей.

"Одночасно РФ веде наймогутнішу пропагандистську війну. Росіяни діють у європейських країнах зсередини й намагаються переналаштувати людей, створити якесь відчуття, що не все так однозначно. Нібито може бути, сама Україна винувата? А може бути, це не російські дрони? Це їхня звична тактика. Треба дуже чітко розуміти путінський психотип. Це людина з КДБ, і він весь час промацує, що можна, а що ні. Поки що Путін бачить, що йому можна так поводитися. Уже не тільки дрони літають над Європою. Ми бачимо, що там вибухають ще й військові склади. Тобто, по суті, він уже намацує, де межі терпіння Європи", – зазначив експерт.

За його словами, через те, що немає жодної адекватної відповіді на російські дрони в Європі, їх стає все більше і більше, і росіяни стають все нахабнішими. У Європи немає навіть розуміння, як відповідати на такі провокації.

Європа може відчути на собі, що таке війна

Воєнний експерт Олексій Копитько заявив, що єдиний варіант уникнути перенесення війни на територію Європи – це зрушення лінії фронту на схід, у бік Дону, Волги чи навіть за неї. Свою позицію аналітик виклав, розібравши ситуацію на фронті та навколо України за пунктами — від ударів по Харківщині до глобальної геополітичної гри. Раніше глава МЗС РФ Лавров черговий раз запевнив, що Росія не буде воювати з Європою, хоча й з важливим застереженням.

За словами Копитька, якщо фронт не зрушити на схід зусиллями самої України та Європи, наземна лінія протистояння з часом природним чином переміститься до обмілілого Дунаю та в межиріччя Вісли й Одри — тобто фактично на територію ЄС.

Аналітик почав свій огляд з конкретного прикладу воєнних злочинів Росії на Харківщині. Йдеться про подію, яка сталася вранці 18 серпня в селищі Печеніги. За словами експерта, росіяни цілеспрямовано вдарили по жвавому вранці району автостанції.

Аналітик додав, що завдання для Європи не вирішується здаванням України Кремлю на поталу — навпаки, у такому разі тиск лише посилиться, і про звичний європейський спосіб життя доведеться забути. Водночас, за його оцінкою, продовжувати війну на виснаження в нинішньому режимі теж не вдасться: Росія й надалі втрачатиме ресурси, але терпітиме — і ще щонайменше рік точно витримає.

Також видання "Коментарі" повідомляло – дрони вдарили по двох ключових заводах у Росії: деталі від Генштабу.



