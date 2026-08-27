Гібридна війна в розпалі: як Європа готується до загроз з боку РФ

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Кравцев Сергей
Скільки йде повномасштабна війна в Україні, стільки європейці переймаються через те, що бойові дії невдовзі можуть прийти в Європу. Як Європі уберегтися від великої війни? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, проаналізувавши думки експертів.
Війська ЄС. Фото: із відкритих джерел
Політолог, головний редактор медіаресурсу Ava TV (Молдова) Андрій Андрієвський зазначив, є прямий зв’язок між агресивною війною, яку веде РФ проти України, і тим, що російські дрони потрапляють на територію європейських держав. Це очевидно для всіх адекватних людей.
За його словами, через те, що немає жодної адекватної відповіді на російські дрони в Європі, їх стає все більше і більше, і росіяни стають все нахабнішими. У Європи немає навіть розуміння, як відповідати на такі провокації.
Воєнний експерт Олексій Копитько заявив, що єдиний варіант уникнути перенесення війни на територію Європи – це зрушення лінії фронту на схід, у бік Дону, Волги чи навіть за неї. Свою позицію аналітик виклав, розібравши ситуацію на фронті та навколо України за пунктами — від ударів по Харківщині до глобальної геополітичної гри. Раніше глава МЗС РФ Лавров черговий раз запевнив, що Росія не буде воювати з Європою, хоча й з важливим застереженням.
За словами Копитька, якщо фронт не зрушити на схід зусиллями самої України та Європи, наземна лінія протистояння з часом природним чином переміститься до обмілілого Дунаю та в межиріччя Вісли й Одри — тобто фактично на територію ЄС.
Аналітик почав свій огляд з конкретного прикладу воєнних злочинів Росії на Харківщині. Йдеться про подію, яка сталася вранці 18 серпня в селищі Печеніги. За словами експерта, росіяни цілеспрямовано вдарили по жвавому вранці району автостанції.
Аналітик додав, що завдання для Європи не вирішується здаванням України Кремлю на поталу — навпаки, у такому разі тиск лише посилиться, і про звичний європейський спосіб життя доведеться забути. Водночас, за його оцінкою, продовжувати війну на виснаження в нинішньому режимі теж не вдасться: Росія й надалі втрачатиме ресурси, але терпітиме — і ще щонайменше рік точно витримає.
Також видання "Коментарі" повідомляло – дрони вдарили по двох ключових заводах у Росії: деталі від Генштабу.