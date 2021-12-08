Гигантские волны и сильный ветер: Великобританию и Ирландию накрыл мощный шторм (ФОТО)

Великобританию и Ирландию накрыл мощный шторм. Об этом пишет издание УНИАН.

Шторм "Барра". Иллюстрация: Pixabay

Уже на протяжении нескольких дней Британия и Ирландия страдают от шторма под названием "Барра". Мощный шторм принес с собой ветер, порывы которого достигают скорости 130 километров в час. Сообщается, что гигантские волны ударяются о побережья двух стран. В некоторых районах бушует метель.





Фото: Reuters

Из-за стихии приблизительно 50 тысяч граждан остаются без электроэнергии. Большая часть учебных заведений приостановила свою работу.

В обеих странах отменяют железнодорожные и морские рейсы. По данным издания, власти даже распорядились закрыть прибрежные дороги для проезда автомобилей.

В Сети появляются фото с места событий. На снимках видно, как огромные волны бьются с огромной силой о побережья стран.

Фото: Reuters

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Испанию накрыли сильные снегопады. Десятки автомобилей оказались заблокированы под сугробами. Из-за непогоды было нарушено движение автомобилей. На дорогах образовались серьезные пробки. Снег расчищают с помощью спецтехники. Однако, обильные осадки вызвали ажиотаж на горнолыжных курортах страны.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Колумбия страдает от масштабных наводнений, которые накрыли северо-запад страны. Они начали образовываться после продолжительных проливных дождей. Из-за непогоды местные реки начали выходить из своих берегов. Потоки воды превращали автомобили местных жителей в груду металла, а от некоторых улиц оставались одни руины. Ранения получили по меньшей мере семь граждан.

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