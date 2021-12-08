logo

BTC/USD

50476.86

ETH/USD

4408.18

LTC/USD

164.61

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

30.95

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Гигантские волны и сильный ветер: Великобританию и Ирландию накрыл мощный шторм (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Гигантские волны и сильный ветер: Великобританию и Ирландию накрыл мощный шторм (ФОТО)

Британия и Ирландия страдают от шторма под названием "Барра"

сегодня, 18:25
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Великобританию и Ирландию накрыл мощный шторм. Об этом пишет издание УНИАН.

Гигантские волны и сильный ветер: Великобританию и Ирландию накрыл мощный шторм (ФОТО)

Шторм "Барра". Иллюстрация: Pixabay

Уже на протяжении нескольких дней Британия и Ирландия страдают от шторма под названием "Барра". Мощный шторм принес с собой ветер, порывы которого достигают скорости 130 километров в час. Сообщается, что гигантские волны ударяются о побережья двух стран. В некоторых районах бушует метель. 

Гигантские волны и сильный ветер: Великобританию и Ирландию накрыл мощный шторм (ФОТО) - фото 2

Фото: Reuters 

Из-за стихии приблизительно 50 тысяч граждан остаются без электроэнергии. Большая часть учебных заведений приостановила свою работу. 

В обеих странах отменяют железнодорожные и морские рейсы. По данным издания, власти даже распорядились закрыть прибрежные дороги для проезда автомобилей. 

В Сети появляются фото с места событий. На снимках видно, как огромные волны бьются с огромной силой о побережья стран. 

Гигантские волны и сильный ветер: Великобританию и Ирландию накрыл мощный шторм (ФОТО) - фото 3

Фото: Reuters 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Испанию накрыли сильные снегопады. Десятки автомобилей оказались заблокированы под сугробами. Из-за непогоды было нарушено движение автомобилей. На дорогах образовались серьезные пробки. Снег расчищают с помощью спецтехники. Однако, обильные осадки вызвали ажиотаж на горнолыжных курортах страны. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Колумбия страдает от масштабных наводнений, которые накрыли северо-запад страны. Они начали образовываться после продолжительных проливных дождей. Из-за непогоды местные реки начали выходить из своих берегов. Потоки воды превращали автомобили местных жителей в груду металла, а от некоторых улиц оставались одни руины. Ранения получили по меньшей мере семь граждан. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/volny-kotorye-mogut-snesti-avto-britaniya-i-irlandiya-stradayut-ot-shtorma-barra-fotoreportazh-video-sinoptik-11635276.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!