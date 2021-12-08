Испанию накрыли сильные снегопады: десятки автомобилей оказались заблокированы под сугробами (ВИДЕО)



















Испанию засыпает снегом. Об этом пишет издание УНИАН.

Снегопад. Иллюстрация: Pixabay

Как минимум десять регионов Испании столкнулись с сильными снегопадами. Сообщается, что больше всего от стихии страдает провинция Жирона, которая находится на северо-востоке автономного сообщества Каталония.

Из-за снегопадов образовались проблемы с движением транспорта. На дорогах образовались масштабные пробки, а десятки автомобилей заблокированы под сугробами снега.

Как отмечает СМИ, зато снег создал ажиотаж на горнолыжных курортах. Люди ринулись в Пиренеи, чтобы покататься на лыжах.

Засыпанные снегом дороги расчищают с помощью спецтехники.

Видео: YouTube-канал - Meteored

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в индонезийской провинции Восточная Ява продолжает извергаться вулкан Семеру. По информации в СМИ, число жертв в результате разбушевавшейся стихии увеличилось и уже превысило два десятка. Многие люди пропали без вести. В настоящее время проводятся спасательные операции, однако они усложнены из-за плохих погодных условий. Потоки раскалённой лавы уничтожают инфраструктуру. Например, был уничтожен мост, который соединяет несколько районов с городом Маланг.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в румынских Карпатах медведь напал на двух граждан Украины. Сообщается, что животное могло атаковать туристов из-за того, что испугалось взрывов петард. В результате происшествия двое украинцев получили ранения рук и ног. Однако, как рассказали власти города Синая, пострадавшие получили свои травмы не в результате нападения хищника, а когда убегали от него и перелезали через забор.

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